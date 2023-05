Terreur à Paris. Au mois d’octobre prochain, une église sataniste pourrait bien-être installée au cœur de la capitale, et plus exactement dans le 16e arrondissement. C’est du moins ce que prétendent de nombreux internautes sur Twitter et sur TikTok. L’information a également été relayée par le site « Secret news ». « Jusqu’à présent, les satanistes de France n’avaient que quelques forums et groupes de discussion pour échanger leur foi et leurs convictions », explique l’article qui relaye également une pétition. La page « Non à l’ouverture d’une « église » satanique en France », a depuis recueilli plus de 16.000 signatures. « Ne venez pas amener le diable dans notre monde », demandent-ils.

L’article cite aussi Jean-Louis Ludwig - fondateur de la FCOL (French church of Lucifer) qui se serait exprimé devant la Commission d’évaluation et de contrôle des religions de France (CECRF). « Le satanisme est non-déiste. Ses fidèles ne se plient devant aucune divinité, pas même le diable ». « Secret News » aurait même recueilli quelques informations supplémentaires à propos du futur bâtiment. « Des figures de créatures à cornes, des anges déchus, des crucifix renversés, un Baphomet » seraient affichés, énumère l’article.

Sur TikTok, l’information a également été relayée début avril et partagée presque 6.000 fois depuis. L’internaute y explique que le lieu choisi n’a pas été sélectionné au hasard. Il aurait été le lieu d’exécutions de douze personnes accusées de sorcellerie au VIe siècle. Mais toutes ces informations comportent de nombreuses incohérences. 20 Minutes vous explique.









FAKE OFF

Revenons sur l’article de « Secret News ». Sur le site, celui-ci n’affiche aucune date de publication. Un détail étrange pour un site qui se veut informatif. En recherchant un peu plus loin, un lien similaire du même article a été ajouté en note de bas de page d’un livre intitulé Le rituel de l’agent inconnu de Thierry Rodmacq. Mais cette fois, le lien indique une date de publication, le 10 mars 2017. Par ailleurs, il est possible de retrouver la même information sur des forums catholiques, publiée quelques jours après l’article, le 17 mars 2017. L’information selon laquelle l’église sataniste serait installée en octobre est donc bien plus ancienne. L’information annoncée pour octobre prochain semble donc infondée.

Dans l’article, toujours, « Secret News » cite la « Commission d’évaluation et de contrôle des religions de France (CECRF) » qui n’existe en aucun cas en France. Le pays étant laïque, l’Etat n’a pas de contrôle en tant que tel sur les religions.

Pas d’église chez les satanistes

Au-delà du contenu de l’article, l’Eglise sataniste n’a en aucun cas décidé de s’installer à Paris. Ni en 2017, ni aujourd’hui. Pour le savoir, 20 Minutes a contacté « Church of satan », l’organisation principale aux Etats-Unis. « L’Eglise de Satan est une organisation internationale, et ce depuis notre fondation en 1966. Nous avons des membres en France et partout dans le monde depuis des décennies », explique Peter H.Gilmore, écrivain et « Grand prêtre » de l’Eglise de Satan.

Par ailleurs, toujours d’après notre interlocuteur, l’Eglise sataniste ne se contraint pas à avoir des bâtiments pour rassembler ses fidèles. « Nous ne sommes pas une religion de congrégation. Ce n’est pas une exigence religieuse pour nous », rappelle-t-il. « Certains membres choisissent de rencontrer d’autres membres en personne, tandis que d’autres choisissent de ne pas le faire », ajoute notre second interlocuteur, Bill M., également prêtre sataniste.

Les deux rappellent qu’il dépend en réalité des adeptes de créer des espaces dédiés aux rituels. « Cela est conforme à notre philosophie individualiste. L’idée que nous installerions une « église » n’importe où démontre un manque de compréhension de notre philosophie par celui qui a fait cette vidéo », regrette l’organisation. Le seul lieu réellement physique reste le siège social de l’Eglise sataniste, qui se trouve dans l’Etat de New-York, aux Etats-Unis.

Un temple en Colombie

Mais alors d’où viennent les détails publiés sur les différentes plateformes montrant « des figures de créatures à cornes, des anges déchus, des crucifix renversés, un Baphomet » ? Ils pourraient bien être inspirés de la maison d’un de nos interlocuteurs, Peter H. Gillmor. Sur son site, l’homme explique avoir décidé de construire une maison noire dans les années 2010 - en hommage à la « Black House » de San Francisco, maison du fondateur de l’Eglise sataniste Anton Szandor LaVey, démolie en 2001.





Le temple en question se trouve en Colombie - Capture d'écran

Sur le site « Secret News », une autre photographie montre également un homme en costume blanc et t-shirt rose au centre d’une salle aux murs blancs et aux détails rouges. Plusieurs symboles satanistes apparaissent autour de l’homme : une croix à l’envers, un diable et une étoile au sol. Mais ce temple se trouve en Colombie, où Victor Damián Rozo, un homme qui prétend être le fils de Lucifer a fondé un temple. En 2017, des journalistes de Vice l’avaient rencontré dans la ville de Quimbaya. Ce sont d’ailleurs les images tournées par Vice qui apparaissent dans la vidéo virale sur TikTok.

Ainsi, les Parisiens peuvent donc se rassurer, il est très peu probable qu’une église sataniste s’installe dès demain à côté de chez eux.