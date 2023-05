À l’arrivée du train en gare, c’est toujours le même réflexe, la plupart des voyageurs scrutent attentivement l’intérieur de la rame, à la recherche du meilleur wagon, celui qui dispose de plus d’espace, voire du graal : une place assise.

Pour aider les usagers dans leur quête, Île-de-France Mobilités et Transilien SNCF Voyageurs lancent un nouveau service d’information inédit en France : des écrans d’affichage sur les quais en gare qui permettent de faire un choix.

Trois couleurs pour indiquer l’affluence dans chaque voiture

Testé pendant la crise sanitaire sur la ligne H du Transilien, ce système est déployé à plus grande échelle sur plusieurs lignes opérées par Transilien SNCF Voyageurs (l’ensemble des lignes H, J, K, L, N, R, une grande partie de la Ligne P et partiellement sur le RER E).





Les panneaux d'informations indiquent désormais l'affluence, voiture par voiture, des trains entrant en gare. - Transilien SNCF Voyageurs

Pour faire simple, ces écrans indiquent la répartition des voyageurs en temps réel à l’intérieur du train qui entre en gare. Par un simple système de couleurs et de silhouettes, les usagers sur le quai découvrent l’affluence, voiture par voiture, selon trois niveaux. La couleur verte assure d’une affluence faible et de places assises disponibles, l’orange indique une affluence moyenne avec peu de places assises, et la couleur rouge témoigne d’une affluence forte avec uniquement des places debout.

Cette information est permise par des capteurs infrarouges situés au-dessous de chaque porte qui comptabilisent le nombre de voyageurs montants et descendants sur l’ensemble de la rame à chaque gare.

Une meilleure gestion des flux

Outre la possibilité d’augmenter ses chances de voyager assis, ce système a aussi pour vertu, selon Île-de-France Mobilités et Transilien SNCF Voyageurs, de permettre une meilleure gestion des flux montants et descendants des trains, et donc une optimisation du temps de stationnement des trains en gare.

Grâce à cette répartition, l’opérateur espère améliorer la régularité de ses trains, souvent mise à défaut par les « bouchons » dans certaines zones. Cette technologie devrait aussi permettre d’augmenter la sécurité des usagers en limitant les bousculades et la promiscuité.









L’objectif déclaré de Transilien SNCF Voyageurs est désormais de déployer le dispositif sur l’ensemble des trains compteurs qui constituent la moitié du parc actuel.