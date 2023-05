Depuis le 27 avril, les inventeurs sont à l’honneur à Paris. Le concours Lépine a ainsi décerné dimanche sa plus prestigieuse distinction à Colin Gallois et Lancelot Durand pour « Dreeft », un système de freinage pour fauteuils roulants.

Cette invention consiste en une paire de roues équipée d’un système de freinage par rétropédalage, adaptable à tout fauteuil roulant manuel. Elle s’est imposée parmi les inventions en compétition pour cette 122e édition du concours à la Foire de Paris.

Chaque année, le Concours Lépine permet de promouvoir l’innovation des entrepreneurs français.



🏆🧑‍🦽Félicitation aux gagnants de cette année, Colin Gallois et Lancelot Durand, pour la création de Dreeft, un système de freinage pour fauteuils roulants ! pic.twitter.com/zRaGHGQfUs — Emmanuel Grégoire (@egregoire) May 7, 2023



Ce système de freinage permet à l’utilisateur de ralentir son fauteuil sans frottements avec la main courante et avec « cinq fois moins d’efforts que sur les roues traditionnelles », selon les organisateurs. Choisis par un jury de 53 personnes, les gagnants ont reçu le prix du Président de la République, sous la forme d’un vase en porcelaine de Sèvres, maison en activité depuis le XVIIIe près de Paris.

Un dispositif anti-inondation primé

Le deuxième prix le plus important, le Prix de la Première ministre, a été attribué à Olivier Guillou pour « Flowstop », un dispositif contre les inondations. Pour la petite histoire, Olivier Guillou venait d’acheter un stand up paddle (planche sur laquelle on rame debout) lorsque des inondations meurtrières ont frappé le sud de la France il y a quelques années. Il s’est dit que la résistance d’un paddle pourrait en faire un barrage efficace contre les flots devant les portes d’entrée, de garages ou les portes-fenêtres des habitations menacées. Il a ainsi créé le « Flowstop », un dispositif léger, gonflable en une minute, qui utilise le même matériau qu’un paddle.

« Avec ça, j’arrête de l’eau dans un canal », affirme l’inventeur. Les collectivités, campings dotés de mobile-home ou particuliers peuvent commander ces dispositifs conçus sur mesure, selon la taille des ouvertures à protéger.

Enfin, le prix de l’univers connecté a récompensé Philippe Gesset pour le « Projet B’OTI », un robot d’aide personnel intelligent avec un ensemble d’applications mobiles et d’objets pour l’aide à la personne.