« Car j’avais la passion des mots. Deux points. En secret, virgule, sur un petit carnet, virgule, j’en faisais une collection, virgule, comme d’aucuns font pour les timbres. Point, à la ligne. » Bon souvenir pour les uns, angoisse et terreur pour les autres, le phrasé de l’instituteur pendant la dictée est un souvenir commun à tous les écoliers, actuels ou d’un lointain passé.

Et c’est pour raviver quelque réminiscence que le Comité des Champs-Elysées propose d’organiser le dimanche 4 juin prochain, la « Grande dictée des Champs ». En tout, 1.700 pupitres et autant de chaises seront disposés sur la « plus belle avenue du monde » pour la transformer, l’espace d’une journée, en salle de classe géante.

Un record du monde en ligne de mire

Et le terme n’est pas galvaudé, puisque en affichant complet, cette dictée deviendrait la plus grande du monde. Un record que les organisateurs comptent bien glaner puisque les équipes du Guinness book seront, bien évidemment, conviées.





L'affiche de la "Grande dictée des Champs" - Comité des Champs-Élysées

« Les Champs-Élysées sont le lieu des grands événements patrimoniaux français, justifie Marc-Antoine Jamet, président du Comité des Champs-Élysées, le lieu de la Libération avec le Général de Gaulle qui descend l’avenue à pied, l’arrivée historique du Tour de France, la victoire en Coupe du monde de Football en 1998. »

Les « Champs » se sont aussi « les plus belles illuminations du monde », arguent les organisateurs, « scrutées et imitées de Rio de Janeiro à Hong Kong », ajoute Marc-Antoine Jamet.

Une salle de classe géante à ciel ouvert

Un prestige qui mérite le plus grand et le plus beau selon l’organisateur : « Nous voulions marier ces deux monuments de la littérature et de l’imaginaire français que sont la dictée et les Champs-Élysées. » Un mariage de contraste, entre la simplicité de l’exercice, qui ne nécessite qu’une feuille, un stylo et des mots, et le grandiose de l’avenue, lieu de tous les superlatifs dans l’esprit des organisateurs et des millions de visiteurs qui arpentent ses pavés tous les ans.

Pour recréer l’ambiance de la salle de classe, un immense tableau noir sera installé dans la direction de l’Arc de Triomphe, et de nombreux lecteurs, parmi lesquels quelques personnalités, arpenteront les allées pour dicter et recréer l’ambiance bien connue des élèves. « L’esprit n’est pas à la compétition. C’est tout autant un hommage au corps enseignant, que l’occasion d’un partage en famille, d’une expérience que les grands-parents comme les petits-enfants ont bien connu. »

Réconcilier les participants avec l’orthographe

Une atmosphère bon enfant à laquelle le maître de cérémonie, Rachid Santaki est très attaché. Bien conscient du traumatisme qu’a pu causer l’exercice chez de nombreux élèves, le successeur de Bernard Pivot au titre officieux de « Monsieur Dictée français » insiste pour extraire l’exercice du simple diktat des notes. « Les corrections se feront sur le principe de l’autoévaluation. » L’objectif est clair : réconcilier avec l’orthographe, s’amuser et susciter la curiosité. « J’ai envie que les gens se disent : "C’est un bon délire de se refaire une dictée sur les Champs". »

En la matière, Rachid Santaki s’y connaît. Détenteur de l’actuel record du monde avec une dictée aux 1.473 participants au Stade de France en 2018, l’écrivain s’enthousiasme déjà à l’idée de l’événement du 4 juin prochain : « Imaginez une salle de classe de 6.600 m2 à ciel ouvert entre l’arc de Triomphe et la place de la Concorde. C’est un cadre extraordinaire. Avec en bonus la possibilité de participer à un record du monde. »

Et à événement extraordinaire, dispositif extraordinaire. Jusqu’aux trois textes, une dictée principale et deux thématiques, sur lesquels les participants trancheront. Ces derniers peuvent se rassurer, pas de dictée de Mérimée au programme. Réputé comme la plus difficile de la langue française, ce texte écrit en 1857 à la demande de l’impératrice Eugénie avait donné des sueurs froides à Napoléon III et Alexandre Dumas fils qui s’en étaient tirés avec respectivement 75 et 24 fautes. « Les textes prévus seront des originaux, spécialement conçus pour l’occasion », explique Rachid Santaki. Chacune de ces dictées dure entre 20 et 25 minutes et fera l’objet de trois lectures. Une première qui permet de s’approprier de texte. Une seconde plus lente pour l’écriture. Et une troisième pour la relecture.

Plusieurs personnalités attendues à la lecture

Ceux qui auront fait moins de quatre fautes pourront demander à faire valider leur score par l’un des nombreux correcteurs présents pour l’occasion, un jury indépendant d’une trentaine de professeurs sélectionnés par Acadomia, partenaire de l’événement.

Pas de quoi en perdre son latin en somme. À moins d’être déconcentré par la présence d’une célébrité à ses côtés. En effet, si son nom n’est dévoilé que dans quelques jours, un parrain ou une marraine de renom sera présent pour la lecture des dictées. De quoi ajouter au rayonnement et à l’attractivité de l’événement.





Ceux qui souhaitent participer peuvent d’ores et déjà se remettre à l’entraînement sur le texte de Prosper Mérimée, relire le Matin d’automne de Louis Pergaud dans La Guerre des Boutons et surtout s’inscrire sur la plateforme en ligne créée pour l’occasion.