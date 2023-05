Combiner le train et le vélo, la formule gagnante du futur ? C’est ce que pense Transilien SNCF Voyageurs puisque à l’occasion du mois de « Mai à vélo », l’entreprise de transport a annoncé ce mercredi l’ouverture d’ateliers de réparation et de conseil dans 35 gares franciliennes.

Que vous ayez un frein à resserrer, une roue à changer, un dérailleur à réparer, il est possible de se présenter pour régler tous les petits problèmes que connaissent bien les cyclistes du quotidien, comme les rouleurs du dimanche. Et le tout gratuitement.

308 ateliers répartis sur 35 gares

« Le vélo, est le moyen de transport le plus écologique pour se rendre en gare. Mais parfois, cet allié peut avoir besoin d’une révision : les freins grincent, la roue frotte, la chaîne déraille », explique l’entreprise dans un communiqué. Et c’est pour encourager la pratique du deux-roues et éviter ses désagréments que les 308 ateliers repartis sur les 35 gares desservant 13 lignes de train et RER sont déjà disponibles jusqu’au 31 octobre prochain.









Au-delà des réparations, les associations partenaires (SoliCycle, Véloservices, Au Petit Guidon, M2IE et Les Rayons – Régie de quartier de Stains) proposent à la vente un parc de vélos réparés ainsi que des pièces détachées issues de dons et du recyclage dans une démarche de recyclage, d’économie circulaire et de sensibilisation au réemploi.

Pour connaître les gares concernées ainsi que leurs dates d’ouverture, Transilien SNCF Voyageurs propose un calendrier complet des ateliers sur son site Internet.