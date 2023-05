La consommation de protoxyde d’azote, autrement appelé « gaz hilarant », est interdite aux mineurs dans de multiples lieux de la capitale jusqu’au 31 juillet, fait savoir un arrêté de la préfecture de Paris, publié ce mercredi 3 mai.

« L’usage détourné du protoxyde d’azote (…) connaît depuis 2019 une recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de son usage », explique la préfecture de police, qui précise que « le nombre de cas évalués par le réseau d’addictovigilance a été multiplié par 10 depuis 2019 ». Les autorités ajoutent avoir reçu 37 signalements liés à sa consommation depuis le mois de septembre 2022 dans l’agglomération parisienne.

Des jeunes souffrant d’atteintes irréversibles

En conséquence, et jusqu’à fin juillet, la consommation de protoxyde d’azote est interdite aux personnes mineures sur la voie publique sur les places de l’Étoile, du Trocadéro, de la Bastille, de la République, dans l’ensemble des parcs, jardins, squares et esplanades, aux abords des quais, et dans toute une série de lieux listés dans l’arrêté mis en ligne.

« Il faut utiliser cet arrêté pour faire de la prévention. Ce sera contre-efficace si on fait des sanctions », prévient toutefois Anne Souyris, adjointe à la maire de Paris chargée de la santé, sur BFM.









Selon Laurent Karila, psychiatre addictologue, professeur à l’Université de Paris Saclay, interrogé par nos soins l’an dernier, on voit de plus en plus de jeunes accros au protoxyde d’azote « dans les services de neurologie pour des atteintes de la moelle épinière et des atteintes nerveuses périphériques irréversibles, comme s’ils avaient fait un AVC ».