La façade de la Fondation Louis Vuitton, puis le trottoir devant le ministère de la Justice et le Ritz à Paris… Les militants de l’organisation environnementale Extinction Rébellion et de Dernière rénovation ont sorti les pots de peinture ce 1er mai pour dénoncer le comportement des riches et en solidarité avec les travailleurs.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par le journaliste Clément Lanot, un groupe de militants a été filmé en train d’asperger la façade de la Fondation Vuitton - fermée lundi- de peinture orange et rose. Extinction Rébellion a revendiqué l’action.





🔴 Les militants de Extinction Rébellion recouvrent de peinture la fondation Louis Vuitton.



Action « contre les riches » en solidarité avec les travailleurs pour la journée du #1erMai. pic.twitter.com/zALbr9uJ21 — Clément Lanot (@ClementLanot) May 1, 2023







Les militants ont lancé de la peinture sur les façades transparentes à l’aide d’extincteurs détournés et au moyen de « bombes de peintures » formées à partir de « petits ballons », a expliqué un porte-parole de l’organisation à l’AFP.

L’action menée par « une trentaine » de militants, selon l’organisation, a eu lieu vers 09h30 et a duré « une dizaine de minutes". Extinction Rébellion entendait à travers cette action, viser le groupe de luxe LVMH qu’il accuse d' « optimisation fiscale ». « Dans ce contexte social actuel où les Français renoncent à un repas par jour à cause de l’inflation, la santé des grands groupes est indécente », a indiqué le porte-parole.

A quelques kilomètres de là, d’autres militants aspergeaient la place Vendome de peinture orange au niveau des entrées du palace Le Ritz et du ministère de la Justice. D’après le journaliste Clément Lanot, là aussi présent sur les lieux, il s’agissait de militants de Dernière Rénovation, agissant en « solidarité avec les travailleurs » en cette journée de Fête du travail.