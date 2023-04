De République à Nation. Rien de très original pour le parcours de la manifestation du 1er-Mai à Paris lundi. Le cortège s’élancera à 14h30 de la place de République pour rejoindre celle de la Nation, en passant par Bastille. 5.000 forces de l’ordre sont prévus pour sécuriser la capitale alors les mobilisations de la Fête du travail s’accompagnent cette année, du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, promulguée le 14 avril, et publiée au Journal officiel le lendemain.

Cette grande manifestation pourrait rassembler entre 80.000 et 100.000 personnes à Paris, alors que les vacances de printemps sont en cours pour la zone C. L’intersyndicale plaide pour un retrait de la réforme, adoptée au forceps via le 49.3 le 16 mars. Des cortèges sont prévus un peu partout en France pour lesquels le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la mobilisation de 12.000 policiers et gendarmes.

La RATP a déjà annoncé la fermeture, dès 11 heures, de plusieurs stations de métros sur le chemin ou aux abords du cortège parisien. Oberkampf sur les lignes 5 et 9, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne et Rue des Boulets sur la ligne 9, ainsi que Filles du Calvaire sur la 8 sont concernées.