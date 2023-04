C’est un terrible accident qui a conduit un conducteur de métro en garde à vue, et suscité l’ire de ses collègues. Samedi 22 avril, une femme de 45 ans est décédée après avoir été happée par un métro de la ligne 6. Le conducteur qui conduisait le métro ce jour-là a été placé en garde à vue jeudi 27, selon le parquet de Paris, confirmant une information du syndicat FO-RATP.

Les dépistages d’alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs pour cet employé de la RATP depuis 15 ans, selon le parquet de Paris, qui indique qu'une information judiciaire du chef d’homicide involontaire a été ouverte ce vendredi et que le conducteur a été présenté ce matin à un juge d’instruction.

Un manque d'investissement?

FO - RATP a appelé au droit de retrait des conducteurs jeudi soir. Ce vendredi matin à 10 h 30, la ligne 6 « est totalement interrompue », selon la RATP, et la ligne 9 est « perturbée », alors que le droit de retrait a été généralisé à l’ensemble du réseau.

« Depuis la création de la RATP, jamais un conducteur de métro n’a passé la nuit en garde à vue pour avoir exercé son métier, on n’avait jamais vu ça, s’insurge Jean-Christophe Delprat, secrétaire fédéral à FO logistique et transport, auprès de 20 Minutes. Il faut qu’on nous explique en quoi notre collègue a pu mettre en danger la vie des gens, nous on ne voit qu’un manque d’investissement, ce sont des vieux trains sur la ligne 6 ! Nous n’avons pas à passer la nuit en prison. »

Rassemblement sur le parvis du Palais de justice

Un rassemblement est organisé ce matin sur le parvis du Palais de justice. A 10 h 30, « une petite centaine de personnes [étaient] présentes », selon FO, venues demander la libération de leur collègue, toujours en garde à vue à cette heure.

Le trafic a été rétabli sur les lignes 5 et 7 après des perturbations matinales.

Deux sans abri décédés

La quadragénaire est décédée samedi à la station Bel-Air, happée par une rame après que sa veste est restée coincée dans les portes automatiques. Quelques jours plus tard, dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme et une femme sans abri sont décédés après avoir été percutés par une rame de métro à Paris.

Pour ces deux décès, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête « en recherche des causes de la mort, confiée au commissariat du 14e arrondissement ». Pour l'accident sur la ligne 6, le Bureau des Enquêtes Accidents des Transports Terrestres a également ouvert une enquête, indique le parquet.