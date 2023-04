Un véritable coup de filet. Dans leur lutte contre le trafic de drogue et la délinquance, les autorités ont marqué un point. Un point de deal près du Stade de France a été démantelé, à moins de 500 jours de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris-2024. Quatorze personnes ont été arrêtées lundi, selon des sources porches de l’enquête interrogées par l’AFP.

Il s’agit du point de deal de la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 205.000 euros en numéraire, 31 kg de résine de cannabis et six armes de catégorie B ont été découvertes après des perquisitions menées aux domiciles des mis en cause, a précisé le parquet de Bobigny.

Une opération similaire avait été menée la semaine dernière contre un point de deal du centre-ville de Saint-Ouen. Quinze personnes ont été mises en examen dans ce dossier.