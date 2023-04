« Entrée payante à Paris : un péage urbain mis en place pour les véhicules motorisés dès le 1er juillet. » C’est le message qui circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Anne Hidalgo avait annoncé vouloir réduire la circulation dans la capitale pour les Jeux olympiques, il semblerait qu’elle ait pris un an d’avance. Les internautes qui relayent le message s’appuient sur plusieurs articles, dont l’un est publié par le site Actu 17, qui se décrit comme un nouveau média en ligne consacré à l’actualité « police justice » et aux faits divers.

Selon le site, qui dit avoir une information exclusive : « Il faudra bientôt débourser entre 5 et 10 euros pour entrer dans la capitale en voiture, et entre 2 et 6 euros lorsqu’on est à deux-roues. Les véhicules électriques bénéficieront d’une réduction de 50 %. » Une douche froide pour les parisiens qui souffrent déjà de l’inflation. L’argument avancé n’est autre que la lutte contre la pollution et les embouteillages. En réalité, ce péage urbain n’est pas au programme. 20 Minutes vous explique.

FAKE OFF

L’article en question a été publié le samedi 1er avril, de quoi mettre la puce à l’oreille de certains. Il s’agit effectivement d’un poisson d’avril. Le site l’avait mentionné au bas de son article, mais il semble que de nombreux lecteurs ne soient pas allés jusque-là. Et de partage en partage sur les réseaux sociaux, ce qui était à l’origine une blague a été pris très au sérieux.

Face à l'ampleur prise par la polémique, le site Actu 17 a remonté son disclaimer en tête de l'article le 22 avril : « Comme précisé en fin d'article, il s'agit d'une plaisanterie du 1er avril, diffusée le 1er avril. Aucun péage ne sera installé à Paris le 1er juillet prochain. » L'objectif était de pointer du doigt « le sujet important des enjeux environnementaux et des solutions pour améliorer la qualité de vie dans les grandes villes », comme le souligne le site.









Ce qui a pu créer la confusion chez les internautes, c’est la mise en place, en juillet 2023 de l’interdiction de circulation des Crit’Air 3, du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. Cela devait à l’origine être mis en place en juillet 2022, avant d’être repoussée une première fois. La métropole du Grand Paris pourrait de nouveau reporter cela à fin 2024, début 2025, a indiqué l’un des vice-présidents du Grand Paris, Geoffroy Boulard, à l’AFP. La décision sera prise lors du conseil métropolitain de ce mois de juin.

Pour rappel, les véhicules les plus polluants ont déjà été interdits à la circulation : ceux qui ne sont pas éligibles à la vignette Crit’Air ainsi que les Crit’Air 5 en juillet 2019, puis les véhicules Crit’Air 4 deux ans plus tard. Des mesures progressives qui interviennent dans le cadre de l’instauration de sa zone à faibles émissions (ZFE).