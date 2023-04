Il n’en restera que… 45.000 ! A une semaine de la clôture des inscriptions pour faire partie de l’équipe des 45.000 bénévoles aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le comité d’organisation a déjà reçu plus de 200.000 dossiers sur la plateforme, a indiqué ce lundi un de ses représentants. Les candidats ont jusqu’au 3 mai pour déposer leur candidature. Il faut pour cela avoir 18 ans au 1er janvier 2024 et parler français et/ou anglais.









Près de 60 % des missions sont dédiées à l’accueil (public, médias, etc.) pour des Jeux où sont attendus près de dix millions de spectateurs. Certains candidats seront déjà retenus pour des épreuves tests qui se dérouleront cet été, comme le handball, l’aviron, ou encore la nage en eau libre. Mais la très grande partie des candidats sera choisie d’ici fin 2023.

Deux questionnaires et quelque 200 questions

« Nous avons déjà dépassé le nombre de candidatures de Tokyo où il y avait eu 200.000 candidatures sur le portail des volontaires pour 60.000 places », a expliqué Bruno Marie-Rose, responsable de la technologie du comité d’organisation des JO, en marge de l’inauguration du centre de test des JO de Paris du groupe français Atos.

Sur le portail ouvert il y a cinq semaines, après avoir donné ses coordonnées et son lieu de résidence, car l’hébergement ne sera pas pris en compte, les candidats doivent répondre à deux questionnaires, de type tests de personnalité de près de 200 questions au total, (exemple : « ce pour quoi j’ai le moins d’indulgence : 1. l’incapacité à penser ou 2. le manque d’initiatives » ou encore « je préfère 1. penser en dehors du cadre pour trouver de nouvelles solutions ou 2. travailler pour une organisation qui participe à rendre un monde meilleur »).

Certains militants contre les JO ont récemment annoncé leur intention, sur les réseaux sociaux, d’infiltrer le réseau de bénévoles.