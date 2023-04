En ce début de week-end de départs en vacances pour les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs centaines de policiers sont mobilisées pour assurer la Sécurité routière. De vendredi à dimanche, 536 agents seront déployés sur 96 points de contrôle de l’agglomération parisienne, précise la préfecture de police dans un communiqué. Les lieux de passage les plus empruntés, et où la circulation est la plus intense, seront davantage contrôlés.

Pour « s’assurer du respect de la réglementation […], une attention particulière sera portée aux comportements dangereux et à l’équipement des véhicules », précise-t-elle. L’alcoolémie, la consommation de stupéfiants, les excès de vitesse ou encore le bon état des pneus sont particulièrement visés.

Pour éviter les bouchons et faciliter les départs en vacances, la préfecture invite les usagers à consulter le site https://www.bison-fute.gouv.fr/. Un site fait état du trafic routier en temps réel.