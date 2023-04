La voiture pourrait encore perdre de la place en Île-de-France. Ce jeudi, Île-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé travailler sur la création d’une cinquantaine de lignes d’autocars express sur les grands axes routiers de la région à l’horizon 2030, permettant de « proposer une alternative crédible et efficace à l’usage de la voiture ».

Mandaté par la présidente d’IDFM, Valérie Pécresse, le président du conseil départemental de l’Essonne François Durovray propose des lignes complétant le réseau de « mass transit » (RER, trains, métros) pour relier entre eux les grands pôles de la région, ainsi que des radiales empruntant des autoroutes vers le cœur de la métropole.

Des voies dédiées et des correspondances aménagées

François Durovray veut des autocars rapides, fréquents, confortables et facilement identifiables « pour permettre un temps de trajet utile et non plus subit ». Il remarque d’ailleurs que si des bus express existent déjà, ils ne le sont pas vraiment dans la réalité : pour être rapides, ces autocars express doivent disposer de voies dédiées, s’arrêter peu en chemin et s’appuyer sur des pôles de correspondance spécialement aménagés en grande couronne.

« L’objectif du futur réseau de cars express est bien d’aller chercher les usagers, les Franciliens les plus éloignés des transports publics, ceux qui cumulent les plus longs trajets au quotidien, qui n’ont pas d’autres alternatives que la voiture » et s’inquiètent de la future zone à faibles émissions (ZFE) du Grand Paris, a décrit l’élu.

Le coût total est estimé à un milliard d’euros en dix ans, plus de la moitié de la somme allant à la création de voies réservées sur les autoroutes et voies rapides franciliennes.

François Durovray doit proposer à l’automne les lignes à mettre en avant dans le schéma directeur, que Valérie Pécresse souhaite inscrire au contrat de plan Etat-région (CPER) qu’elle doit prochainement négocier avec le gouvernement.