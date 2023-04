Le Ticket T + ne couvrira bientôt plus l’ensemble du réseau de métro parisien. L’inauguration du prolongement de la ligne de métro 14 marque la création d’un segment du réseau qui ne pourra pas être emprunté avec le ticket classique. Au lieu de prendre l’Orlybus, à 11,20 euros le ticket, ou d’emprunter le RER B puis l’Orlyval pour un coût de 14,10 euros, les usagers pourront désormais rejoindre l’aéroport d’Orly en métro. En seize minutes depuis la station Olympiades.

Mais « il faut bien regarder les astérisques en bas du contrat : le prix du ticket de métro sur la ligne 14 […] coûtera plus cher pour les banlieusards ! », prévient David Belliard, adjoint à la Mairie de Paris chargé de la transformation de l’espace public et des mobilités. Ce prolongement de 14 kilomètres desservira dix nouvelles villes, dont certaines situées hors de la zone 2, dans le Val-de-Marne ou en Essonne. Les usagers de ces départements, sans Pass Navigo, devront prendre un billet origine-destination comme sur les RER et Transiliens pour emprunter la ligne.

Une tarification qui « renforcerait les inégalités entre les usagers »

« C’est non ! Comment voulons-nous favoriser les transports s’ils coûtent toujours plus cher pour les gens ? », poursuit l’élu. Une position partagée par la présidente de la Gauche communiste, écologiste et citoyenne, Céline Malaisé, qui demande le retrait de cette taxe supplémentaire. « Cette tarification spéciale renforcerait les inégalités entre les usagers, après une hausse tarifaire sans précédent le 1er janvier 2023 et de nouvelles en gestation », argue-t-elle.





« Pire, ce choix d’IDFM présage un régime d’exceptions en Ile-de-France avec la transformation du "métro" du Grand Paris Express, celui-là même censé réduire les inégalités sociales et territoriales, en véritables RER tarifaires », s’inquiète-t-elle. Marc Pelissier, président de la FNAUT (Fédération nationale des associations d’usagers des transports) de la région, confie également à BFM Île-de-France qu’il imagine une tarification similaire sur les futures lignes 15 à 18. Même si rien n’est établi pour le moment. La question devrait être tranchée ce jeudi, lors du Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités (IDFM).