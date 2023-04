Au premier jour d’une grève pour les salaires et les conditions de travail, plus des trois quarts des rotations de la compagnie aérienne Vueling au départ de Paris Orly seront annulés ce vendredi. Selon un représentant du SNPNC-FO, organisation représentative des hôtesses et stewards de Vueling en France, 21 vols au départ de l’aéroport d’Orly, et autant de retours, sur un total de 27 rotations, seront supprimés à l’orée des vacances de Pâques.

Cela signifie que 8.000 à 10.000 passagers verront leur vol annulé, a affirmé ce syndicaliste sous couvert d’anonymat. Parmi les destinations concernées figurent Barcelone, les îles Baléares, Dublin, Porto, Lisbonne, Rome, Hambourg, Malaga, Stockholm et Milan.

Une grève couvrant les trois prochains week-ends de vacances scolaires

Selon le SNPNC-FO, la direction de la compagnie, dont le siège est à Barcelone, n’a pas réagi depuis le dépôt du préavis de grève lundi. Ce dernier couvre au moins les trois prochains week-ends de vacances scolaires et de ponts en France, a précisé le SNPNC-FO, en pointant un « manque de reconnaissance dans la rémunération (des) hôtesses et stewards », un « changement important des plannings à de nombreuses reprises dans le mois », une « déconnexion lors des jours de repos non respectée » et de « nombreuses erreurs dans la paie ».

« On est prêts à négocier, si la direction nous appelle, on est tout disposés à se mettre autour de la table, mais la direction ne fait rien, on n’a même pas un retour », a remarqué mercredi le syndicaliste.

Pas de réaction de la direction de Vueling

Contactée dans la foulée par l’AFP, la direction de Vueling n’a pas répondu dans l’immédiat. La veille, la direction avait affirmé qu’elle s’efforçait « de conclure des accords durables avec toutes les organisations collectives afin de garantir une croissance pérenne qui assure la compétitivité sur le marché, tout en garantissant des résultats bénéfiques pour toutes les parties concernées ».





Alors que le SNPNC-FO faisait état de premières annulations, Vueling n’avait pas utilisé ce terme, parlant « d’ajustements du programme prévu » de vols.