Question embauche, la SNCF voit les choses en grand et en couleur. Au placard les entretiens à la chaîne dans des bureaux. L’entreprise organisait mardi un grand forum de recrutement au dernier étage du Ground Control, un ancien centre de tri postal près de la gare de Lyon reconverti en espace pluridisciplinaire. Sous les néons jaunes, rouges et bleus, les candidats déambulent entre les différents stands. Des novices, qui peuvent découvrir le métier via des casques de réalité virtuelle, aux plus aguerris venus finaliser leur processus de recrutement, tous les profils sont les bienvenus.

Le forum est surtout axé autour des métiers de la maintenance et de conducteur, les plus en tension sur le réseau Transilien. L’entreprise ferroviaire souhaite recruter 400 conducteurs de train, 150 personnes en charge de la maintenance en Île-de-France, en 2023. « On a aussi besoin de 200 agents “de gare” qui gèrent la relation client, et d’une grosse centaine de cadres, notamment des ingénieurs, et de managers », affirme Nathalie Rigaud, directrice des ressources humaines d’une agence externe qui organise l’événement. Au total, 900 postes sont à pourvoir sur l’ensemble du réseau Transilien.

Beaucoup de reconversions professionnelles

Une grande partie des candidats sont en reconversion professionnelle. Une conductrice de bus se présente donc pour effectuer un virage dans sa carrière, et passer de la route aux voies ferrées. D’autres ont des parcours bien plus surprenants, comme cet ancien chimiste venu postuler parce qu’il « aime bien l’autonomie, les responsabilités du métier de conducteur… Et les petits boutons [sur le tableau de contrôle] ». Mais pour le jeune Orlando, 19 ans, il s’agit d’une véritable vocation. « Je suis passionné de train depuis tout petit », confie-t-il.





Des candidats découvrent le fonctionnement d'une cabine de contrôle, via un casque de réalité virtuelle. - ©Mathilde Desgranges / 20 Minutes

Ces derniers mois, il s’est un peu égaré et a songé « à rejoindre la RATP ». Finalement, il est revenu à son projet initial et postule auprès de la SNCF, dont plusieurs conducteurs lui ont vanté les conditions de travail. Le jeune candidat, CV et lettre de motivation dans le sac à dos, n’est pas venu essayer des simulateurs. « J’ai pas mal de contacts dans le milieu. Je suis déjà monté dans une vraie cabine de conduite plusieurs fois », affirme-t-il. Paradoxalement, il cherche à cacher son enthousiasme aux recruteurs. « Ce n’est pas de la rigolade ce métier », explique celui qui tient à être pris au sérieux.

« C’est surtout une question de motivation »

Pôle emploi a présélectionné 430 candidats, invités à se présenter au forum. Les prérequis sont larges. Toute personne ayant, au minimum, un CAP ou un BEP peut postuler. « C’est surtout une question de motivation, explique Léa, responsable du recrutement. En tous les cas, on les forme nous-même après le recrutement. » Soixante-dix entretiens sont également prévus pour finaliser l’embauche d’autres candidats. « Cela nous fait 500 personnes. Et on attend presque autant de volontaires qui viendraient spontanément », estime la DRH. Tout juste de quoi combler les postes à pourvoir en Île-de-France.

Les embauches ne s’arrêtent néanmoins pas une fois les 900 postes pourvus. A un peu plus d’un an des JO de Paris 2024, mais aussi à l’aube de l’installation d’un nouveau technicentre à Mantes-la-Jolie et du prolongement de la ligne de RER E, des personnes seront certainement recrutées en anticipation du besoin de personnel à venir. « La dernière on avait annoncé 600 postes à pourvoir et on a embauché 700 personnes », ajoute Nathalie Rigaud. Alors avis aux plus motivés, vous avez toutes vos chances.