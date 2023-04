De terrain de rugby à cimetière, il n’y a qu’un pas ? A Voisins-le-Bretonneux, il est en passe d’être franchi puisque la mairie confirme qu’un appel d’offres va être lancé d’ici la fin du mois d’avril pour trouver un entrepreneur qui transformera les 5.200 m2 du stade du Champ-du-Loup en un cimetière de quelque 600 places. « C’est un des rares endroits de la commune où il n’y a pas de zone humide, s’étonne encore Alexandra Rosetti, la maire UDI de la commune. Peut-être parce qu’elle a été piétinée pendant des années par des rugbymen », plaisante-t-elle.

Si l’heure est au sourire, le dossier du nouveau cimetière de Voisins-le-Bretonneux, 11.000 habitants, n’est pas un long fleuve tranquille. Alors qu’un premier site avait été choisi, « un parc peu utilisé, sans jeux pour enfants », en juillet 2020, c’est la douche froide. « Après avoir lancé des études par un architecte paysager ainsi que les études de sol obligatoires pour la construction d’un cimetière, j’ai appris qu’il fallait qu’un hydrogéologue agréé valide le projet », se remémore Alexandra Rosetti, à la tête de la commune depuis 2014. Or, il n’est pas viable en raison de la nappe phréatique trop proche. « Je regrette de ne pas avoir eu l’info plus tôt, ça m’aurait évité de me fâcher avec tout le monde. »

Un cimetière presque à saturation

Le choix de l’équipe municipale se porte donc sur ce terrain de rugby du Champ-du-Loup, « une autre de nos options dès le début », précise l’édile. Un temps envisagée, l’alternative d’un cimetière intercommunal a vite été abandonnée. « Les autres maires ont leurs propres problématiques avec leurs cimetières et n’ont pas voulu mutualiser quoique ce soit. Et puis, je me suis rendu compte qu’une partie de la population était sensible au fait d’être enterrée sur la commune de Voisins », ajoute-t-elle.

Or sur l’actuel cimetière principal, « près du Carrefour Market », les places viennent à manquer. « On se dit déjà qu’il faut enlever des haies à droite et à gauche, il commence à être bien bien plein », commente Alexandra Rosetti. Et pour celui qui ceinture l’église, la maire de Voisins-le-Bretonneux a d’autres projets. « J’aimerais que dans un futur, lointain bien sûr, on parvienne à transformer ce petit cimetière en parc. Que les mariés qui souhaitent célébrer leurs noces dans notre belle église n’aient plus à slalomer entre les tombes. » Pas très instagrammable en effet.

« Je n’ai pas tué le club »

Du côté du club de rugby, « les joueurs ont été fair-play, très compréhensifs, note-t-elle. C’est un terrain très peu utilisé, un à deux soirs par semaine pour l’équipe senior et comme c’est un club intercommunal, il m’a assuré qu’il avait des solutions de repli, qu’il pouvait se débrouiller sans. Je n’ai pas tué le club. » Et ce projet ajoute une option d’agrandissement non négligeable : le terrain de foot en libre accès, au fond de la parcelle du Champ-du-Loup, qui pour l’heure doit être conservé en l’état, est lui aussi situé en dehors des zones humides de la commune.

« Il n’y a plus de foncier public à Voisins, souffle Alexandra Rosetti. Honnêtement, si on n’avait pas pu le construire là, je ne sais pas comment on aurait fait. » Aujourd’hui, le dossier est bien validé malgré sa proximité avec une forêt de plus de 100 hectares. « Heureusement qu’on a pu négocier avec la DDT [direction départementale des territoires] des Yvelines pour être un peu plus proche de la lisière de la forêt que les 50 mètres réglementaires parce que je n’avais nulle part où le mettre d’autre. »

Si le projet à 1,5 million d’euros a pris un peu de retard, l’édile est rassurée d’avoir trouvé une solution. « Il faut bien que j’enterre mes morts !, s’exclame-t-elle. J’espère un début des travaux cet été pour une ouverture à la mi-2024. »