À vos Curriculum Vitæ ! Après avoir recruté 770 agents et agentes l’année dernière, Transilien SNCF Voyageurs remet le couvert en 2023. Ce mardi, le premier opérateur de mobilité en Île-de-France organise un grand forum de recrutement à Ground Control dans le 12e arrondissement.

Conducteurs de RER, de train et de tram, mécaniciens, électrotechniciens… Près de 900 postes seront proposés dans cette ancienne friche transformée en tiers-lieu. Si le choix devrait attirer les jeunes, il n’est que le premier atout charme déployé par la SNCF.

Réalité virtuelle, formations en ligne et coaching par Pôle emploi

En effet, pour maximiser ses chances de séduire de potentiels candidats, l’entreprise veut déployer tout un arsenal. Sur place d’abord, avec un espace de réalité virtuelle pour faire découvrir aux visiteurs la cabine de conduite, mais aussi un espace MOOC pour montrer les formations en ligne disponibles et un espace de coaching proposé par Pôle emploi pour aider les futurs salariés à peaufiner leur candidature. « Des entretiens de présélection et de recrutement pour la conduite et la maintenance des trains seront également proposés », ajoute la SNCF.

Des formations rémunérées

Surtout, pour finir de convaincre ceux qui douteraient encore des opportunités présentées, la SNCF avance un précieux pion : « Pour la plupart des métiers, Transilien SNCF Voyageurs assure une formation rémunérée pour les candidats, sans exigence de formation préalable. »









Outre ces postes mis en lumière par la SNCF, l’entreprise de transport ajoute que d’autres métiers, en son sein, recrutent, notamment dans la relation clientèle en gare et dans les systèmes d’information et d’ingénierie du groupe.