Si l’envie vous prend d’acheter des Phryges, la mascotte de Paris-2024, mieux vaut que vous soyez équipé d’une carte Visa. En effet, l’un des leaders mondiaux des paiements numériques est l’un des principaux sponsors des Jeux dans la capitale française et a obtenu comme à Pékin en 2008, Vancouver en 2010 et Londres en 2012 d’être le seul moyen de payer par carte dans les boutiques officielles et les lieux de compétition.

Ainsi, un client qui veut s’offrir un tee-shirt ou une gourde estampillés « Paris 2024 » ne pourra le faire avec le système MasterCard dans la boutique des Halles. Cependant, pour ceux qui ne sont pas munis d’une carte Visa, le règlement en liquide est toujours possible.

Pourtant, malgré les nombreuses notes d’information, des clients sont toujours surpris au moment de payer, comme le relate Le Parisien. « On indique aux touristes le boulevard de Sébastopol où il y a des distributeurs. On met les paniers en attente, mais ils ne reviennent pas toujours », lâche un employé de la boutique Paris-2024. De là à parler de manque à gagner, il n’y a qu’un pas.