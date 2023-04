Un petit bol d’air pour les retardataires. Ce jeudi, nos confrères du Parisien et l’AFP annoncent que le portail Internet sur lequel déposer sa demande d’indemnisation de 37,60 euros, soit l’équivalent d’un demi-mois au tarif normal du pass Navigo, va être prolongé jusqu’au jeudi 20 avril inclus.

Initialement ouvert jusqu’à ce vendredi 14 avril, Île-de-France Mobilités, l’autorité régulatrice des transports de la région a décidé d’allonger la période des demandes qui avait commencé le 14 mars dernier.

Les usagers des RER B et D touchés, également concernés

Ce remboursement compensatoire avait été décidé par la présidente de la région, Valérie Pécresse, également présidente d’IDF Mobilités pour compenser la dégradation du service subie par les Franciliens dans le courant de l’automne 2022 avec notamment de nombreux délais en raison de métros, bus RATP et trains de banlieue supprimés, occasionnant alors de longs temps d’attente.

Les usagers de certaines branches, particulièrement touchées, des RER B et D sont également concernés par cette offre de remboursement et sa prolongation. Le remboursement d’un mois d’abonnement selon le forfait souscrit, pour ceux qui travaillent ou habitent sur les axes Aulnay-sous-Bois - Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, Aulnay-sous-Bois - Mitry-Claye, Parc de Sceaux - Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Bourg-la-Reine - Robinson et Goussainville - Survilliers-Fosses. Il suffit de présenter une attestation de domicile ou d’employeur prouvant l’utilisation régulière de ces axes et avoir acheté des titres de transport mensuels sur des périodes où la qualité de service était inférieure à 80 %. Au total, les indemnités peuvent aller jusqu’à 112,80 euros si on les cumule.









A ce jour, près d’1,4 million d’abonnés mensuels et annuels, sur les 3,4 millions éligibles ont déjà fait la demande et obtenu un remboursement.