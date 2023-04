Le coup marketing a failli virer au drame. Ce mercredi, les marques Nike et Corteiz avaient donné rendez-vous à 13h30 sur la place de la République pour un « drop ». Ce type d’événement qui consiste à inviter les fans pour la vente ou la distribution d’un produit, en les informant du lieu au dernier moment.

L’appel avait été entendu puisque des centaines de personnes se sont massées au point de rendez-vous, prêts à courir à l’adresse qui leur serait indiquée. Un tel engouement que la police a dû intervenir pour débloquer les voies de circulation.

La Mairie de Paris envisage des poursuites judiciaires

C’est alors qu’un bus aux couleurs de la RATP et utilisé par les marques est apparu sur la place, indiquant qu’il s’agissait là du lieu de vente. Un choc pour les fans présents qui se sont alors rués vers le véhicule provoquant une cohue qui a renversé plusieurs jeunes qui se sont retrouvés au sol.

Un mouvement de foule qui a provoqué plusieurs blessés, six selon nos confrères de BFM TV, un chiffre encore incertain selon la préfecture de police contactée par 20 Minutes.

Les images impressionnantes qui circulent sur les réseaux sociaux montrent qu’aucune organisation spécifique de l’événement n’avait été préparée, provoquant l’ire de la Mairie de Paris.





Nous n'avons reçu aucune demande d'autorisation pour cette opération commerciale et publicitaire dans la rue. Et ce n'est pas parce qu'on s'appelle @Nike qu'on est au-dessus des règles. Nous allons regarder les suites à donner. https://t.co/THDrmyWgxA — David Belliard (@David_Belliard) April 12, 2023



Joint par nos soins, David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo en charge du code de la rue et de la voirie confirme avoir saisi les services juridiques de la ville afin d’étudier des possibilités de poursuites à l’encontre des organisateurs : « Ces incidents sont d’abord de la responsabilité de Nike et de son agence de pub, qui ont organisé cet événement déplorable. Aucune autorisation n’a été demandée à nos services, et ce n’est pas parce qu’on est une multinationale qu’on est au-dessus des règles, surtout quand elles concernent la sécurité des personnes. »

Contacté par 20 Minutes, Nike n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.