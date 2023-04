Une doctrine à revoir ? Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel (PS), a interpellé Gérald Darmanin sur la doctrine de maintien de l’ordre à l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques, dans un courrier consulté ce mardi par l’AFP.

Le président du conseil départemental pointe du doigt l’usage récurrent des lanceurs de balles de défense (LBD) et des grenades de désencerclement, ainsi que le recours à des unités comme la BAC et la BRAV-M, « formées pour arrêter des délinquants dangereux et non pour encadrer des manifestantes et manifestants ». « Nos voisins européens ont pour la plupart adopté une autre approche du maintien de l’ordre, basée sur le dialogue et la désescalade, qui limite fortement la confrontation », déclare encore Stéphane Troussel, qui plaide pour un emploi proportionnel de la force et un évitement de la confrontation.

Un département très concerné pour les événements à venir

« Les bonnes conditions du maintien de l’ordre lors des grands rassemblements ne manquent pas de faire débat aujourd’hui dans notre pays », écrit l’élu socialiste dans une lettre au ministre de l’Intérieur datée de vendredi, alors que ces deux rassemblements sportifs internationaux se tiendront en grande partie dans ce département. « Les images de ces dernières semaines, qui s’ajoutent à celles de ces dernières années, ne sont pas de nature à rassurer », estime-t-il, citant notamment le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France en mai 2022 et les manifestations contre la réforme des retraites.

Outre le Stade de France, la Seine-Saint-Denis accueillera, pour les JO de Paris-2024, le village des athlètes, le centre aquatique olympique, le centre des médias ainsi que le mur d’escalade au Bourget. Contacté par l’AFP au sujet de cette interpellation, le ministère de l’Intérieur n’a pas souhaité réagir.