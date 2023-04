« C’est une donnée encore jamais collectée sous cette forme et à une telle échelle en Île-de-France ». Laurie Gobled, directrice des systèmes d’information à l’Institut Paris Région, est fière du travail de son équipe, qui vient de travailler pendant plusieurs mois sur un projet colossal : compter le nombre d’arbres en Ile-de-France. Et voici le chiffre, tout aussi colossal : il y a 26 millions d’arbres dans la région.

Comment l’Institut a-t-il pu calculer une telle masse d’arbres ? En utilisant le deep learning, un sous-domaine de l’intelligence artificielle, appliqué à une photographie aérienne de la région réalisée par l’IGN en 2021. « La méthode consiste à alimenter un algorithme qui reconnaît ensuite, par apprentissage, les éléments qu’on lui indique », précise l’Institut Paris Région.

Données utiles pour s’adapter à la crise climatique

L’Institut n’a pas mis dans le même sac arbres et arbustes : seuls les arbres de plus de 3 mètres de hauteur sont comptés ici. Ceux qui font entre 1 et 3 mètres ont également été comptés à part, et sont au nombre de 1,3 million.

« C’est une information importante car cela permet de voir les massifs qui vont avoir de la fraîcheur, dans une perspective d’adaptation au changement climatique », précise à 20 Minutes Laurie Gobled. La directrice envisage de reproduire l’expérience pour mesurer « les efforts de renaturation ou inversement de déforestation » mais ne sait pas encore à quel rythme : « Faut-il le faire tous les ans ? On ne sait pas encore mais on pourra le relancer à un moment donné pour voir l’évolution » commente-t-elle.









La nouvelle réjouit l’association France Nature Environnement. Pour Christine Nedelec, présidente de la branche parisienne, « tout ce qui va dans le sens de la prise de conscience de la situation, c’est parfait. On a tous besoin que la connaissance augmente sur tous ces sujets ».