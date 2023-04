Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide après l’agression mardi soir d’un jeune de 17 ans à Meaux (Seine-et-Marne) par un groupe d’une vingtaine de personnes armées de marteaux, de bâtons ou de battes de baseball, a annoncé ce mercredi le parquet. Les faits se sont déroulés vers 23 heures à proximité du centre commercial de la Verrière, a précisé cette source. Une enquête pour tentative d’homicide volontaire et violences volontaires aggravées a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Meaux.

« La victime, actuellement hospitalisée, notamment à raison d’hématomes crâniens, et dont le pronostic vital ne serait plus engagé, avait été ruée de coups par ses agresseurs », a précisé le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier.

Au cours de la soirée, un autre jeune homme âgé de 17 ans s’est présenté à l’hôpital de Meaux pour « une importante blessure à la main occasionnée par une arme blanche », indique le parquet. Il a expliqué « s’être trouvé en compagnie de la victime principale et avoir été, lui aussi, pris à partie par les agresseurs et victime de violences ». Il a attribué l’agression « à une possible rivalité entre jeunes de quartiers voisins », selon le parquet, qui précise que les victimes n’ont pas désigné les auteurs des violences.