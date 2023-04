Des jeunes migrants tentent à Paris de faire entendre leur voix. Environ 150 à 200 d’entre eux, accompagnés par des associations dont Utopia56, se sont installés mardi soir dans une école désaffectée du 16e arrondissement pour réclamer une mise à l’abri.

Ces mineurs non accompagnés (MNA), vivant la plupart du temps à la rue, ont investi cette école vers 21h30, en quelques minutes. Les mêmes locaux avaient déjà été brièvement occupés par des migrants à l’initiative d’Utopia56 en 2021.

Un appel à « l’aide sociale à l’enfance »

Pour Nikolaï Posner, membre de Utopia56, ces jeunes subissent une pression policière lorsqu’ils tentent d’installer des campements, d’où le recours au squat. « Le but, c’est de rester jusqu’à ce qu’on nous propose une solution. On est venu ici y a deux ans, on a eu des solutions dans la soirée », a-t-il déclaré. « On demande à ce que ces jeunes soient accompagnés par l’aide sociale à l’enfance », le temps que soient examinés leurs recours auprès d’un juge des enfants.

L’association milite pour que la présomption de minorité soit déclarée dans le droit français, afin que les jeunes migrants soient déclarés mineurs dès leur arrivée jusqu’à décision du juge.

Les associations veulent « des hébergements stables »

« Malgré nos demandes répétées, la préfecture d’Ile-de-France ainsi que la secrétaire d’État à la protection de l’enfance, Charlotte Caubel, refusent continuellement la mise en place d’un espace d’échange et de concertation avec les acteurs de terrain, afin de mettre en place des solutions pérennes et constructives », écrivent dans un communiqué les associations qui ont organisé cette occupation.

Utopia 56, TIMMY, TARA et les Midis du MIE demandent en outre « un accompagnement pluridisciplinaire » des jeunes migrants, « adapté à leurs situations individuelles et dans des hébergements stables en Ile-de-France ».