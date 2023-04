Racheté par Ikea, le centre commercial Italie Deux va accueillir les vestiges du magasin du géant de l’ameublement du quartier de La Madeleine. Ce mardi, la foncière d’Ikea

Ingka Centres a annoncé le rachat d’Italie Deux, et prévoit d’y « relocaliser » son premier établissement parisien. La totalité « des emplois de La Madeleine seront maintenus et transférés dans ce nouveau site », a assuré lors d’un point presse téléphonique Emma Recco, directrice de la stratégie du développement de l’activité Ikea France, précisant qu’environ 200 personnes y travaillaient à ce jour.

Pour justifier ce transfert, elle a expliqué que le centre commercial de la place d’Italie était situé dans un quartier « avec beaucoup de potentiel et une excellente accessibilité, que ce soit en voiture et en transports ». Le centre commercial serait également équipé d’infrastructures logistiques, notamment de quais de livraisons qui pourraient permettre des « opérations beaucoup plus fluides ».

Ikea prévoit pour le moment l’ouverture de son nouveau magasin courant de l’année 2024, selon Emma Recco, qui n’a en revanche pas précisé à quelle date le magasin de La Madeleine fermerait ses portes.

Un « atelier de conception » ouvre ses portes mi-avril

A Paris, le groupe suédois compte également un magasin rue de Rivoli (Ier arrondissement) et un « atelier de conception » de 750 m2 avenue Daumesnil (12e arrondissement), qui doit ouvrir ses portes de manière permanente le 12 avril. Ingka Centres, la foncière du groupe Ingka qui est la maison mère de la plupart des magasins Ikea dans le monde, avait annoncé lundi avoir racheté Italie Deux ainsi qu’une extension, ItaliK, et le complexe de bureaux voisin Apollo.

Les contours financiers de l’opération n’ont pas été précisés par Ingka Centres, mais la société foncière britannique Hammerson a de son côté annoncé lundi la vente de ses parts représentant 25 % du capital d’Italie Deux, ainsi que l’ensemble de l’extension Italik, contre 164 millions d’euros.





En juillet 2019, Hammerson avait vendu les trois quarts du capital du centre commercial pour 476 millions d’euros au fonds immobilier de l’assureur français Axa, Axa IM - Real assets. Contactée lundi par l’AFP, cette dernière entité a confirmé avoir « vendu les parts gérées pour le compte » de ses clients mais refusé de communiquer sur le prix de vente.