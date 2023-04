Ils avaient promis que ce ne serait qu’une pause. Ce lundi, les éboueurs de la CGT FTDNEEA (Filière traitement des déchets, nettoiement et eau, égouts, assainissement) ont annoncé, via un courrier envoyé à Anne Hidalgo, Maire de Paris, déposer un nouveau préavis de grève pour le 13 avril prochain.

Appelant tous les personnels de la Direction de la propreté et de l’eau (DPE) de la capitale à participer « activement et massivement » aux journées d’actions intersyndicales et interprofessionnelles des jours à venir et « notamment celle du 6 avril ».

La veille de la décision du Conseil constitutionnel

« Ce préavis de grève reconductible et indéterminé à partir du 13 avril 2023 pour les agents cités en objet, à partir de 00h00 pouvant aller de 55 minutes (à partir du début ou fin de service) à 24 heures pour le retrait de la réforme des retraites Macron/Borne et pour un retour à la retraite à 60 maximum avec pour les personnels concernés un retour à 50 et 55 ans. »

La date du 13 avril n’a pas été choisie au hasard puisque le lendemain, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la validité ou non de la réforme des retraites.

Dans son courrier, la CGT rappelle que les éboueurs et conducteurs peuvent, à l’heure actuelle, prendre leur retraite à 57 ans sans bonification, un âge qui passera à 59 ans avec la réforme. Les égoutiers et les techniciens des services opérationnels de la Ville de Paris « peuvent prétendre à la retraite à 52 ans avec bonification » et que pour « l’ensemble des autres personnels, c’est une retraite a minima à 64 ans qui est imposée avec logiquement une baisse des pensions ».





Le syndicat en profite pour rappeler à Anne Hidalgo, qui avait soutenu le mouvement contre la réforme des retraites, que l’espérance de vie de la grande majorité des personnels de la DPE est inférieure de 12 à 17 ans par rapport à celle de l’ensemble des salariés de France.