Dans sa volonté de développer les transports publics, l’Ile-de-France pourrait finalement ne pas oublier le Val-d’Oise. Une nouvelle ligne de métro passant par Argenteuil devrait en effet être inscrite au nouveau schéma directeur pour « compléter le Grand Paris Express » en arrimant le département, a indiqué lundi la présidente de la région, Valérie Pécresse.

« C’est un nouveau projet qui a été déposé par le Val-d’Oise, un département qui a été orphelin du Grand Paris Express », le métro actuellement en construction autour de la capitale, a expliqué Valérie Pécresse à des journalistes en marge de la présentation de rames de métro rénovées pour la ligne 6.

Un maillage qui « manque aujourd’hui »

Cette « ligne 19 », proposée « à horizon 2040 », relierait Nanterre, Argenteuil et Saint-Denis, ce qui « permettrait de vraiment mailler complètement le réseau, et faire une boucle dans le département du Val-d’Oise, ce qui manque aujourd’hui » d’autant qu’il « a une très forte dynamique économique », selon elle. La ligne serait en correspondance à Nanterre avec les lignes 15 et 18 et à Saint-Denis avec les lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express, actuellement en construction ou en projet.

Le projet de Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) présenté lundi par Valérie Pécresse ajoute une longue branche à cette future ligne 19, qui relierait Argenteuil à la préfecture du Val-d’Oise, Cergy. Le SDRIF « veut vraiment développer les polycentralités », avec « des points d’appui dans chaque département », comme Argenteuil dont la desserte est « une très, très bonne idée », relève-t-elle.

A la recherche des financements

Il faudra trouver les financements pour ainsi « compléter le schéma du Grand Paris Express », reconnaît l’élue (LR), également présidente d’Ile-de-France Mobilités, l’autorité régionale des transports.

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France planifie à long terme l’aménagement du territoire et doit être respecté par les élus locaux dans leurs plans d’urbanisme. Le document, qui doit remplacer une version précédente adoptée en 2013, propose de se projeter en 2040. Il retient notamment, concernant le Grand Paris Express, des prolongements de la ligne 14 d’Orly à Morangis et de la ligne 18 de Versailles à Nanterre, ainsi que d’Orly à Montgeron.

S’ajoutent des prolongements à plus ou moins long terme des lignes 1, 2, 3, 4, 7, peut-être 9, 10, 11 et 12 du métro, l’achèvement de la transversale nord (T11), ainsi que la création d’une « ligne S » des trains de banlieue pour gagner du temps par rapport au RER D entre Paris, Juvisy et Malesherbes.