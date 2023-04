Les Parisiens ouvrent leurs portes aux inconnus. De plus en plus d’habitants de la capitale proposent désormais leur résidence principale en location sur Airbnb. Le nombre de résidences principales proposées à la location par ces derniers sur la plateforme a augmenté de 60 %, par rapport à 2021. Ces Parisiens proposent leur habitat de manière occasionnelle, en cas d’absence ou de départ en vacances.

De manière générale, les habitants de Paris ont moins de réticences à partager leur lieu de vie. Certains profitent même de leurs pièces inutilisées pour en faire des chambres chez l’habitant. Cette forme de location représentait 20 % des annonces concernant Paris sur la plateforme, l’année dernière.

Se tourner vers Airbnb « pour faire face à l’augmentation du coût de la vie »

Pour les responsables d'Airbnb, cette augmentation s’explique notamment par une volonté d’amortir la réduction du pouvoir d’achat, due à l’inflation. « Alors que le coût de la vie continue d’augmenter, de plus en plus de Parisiens se tournent vers Airbnb pour augmenter leurs revenus et faire face à l’augmentation du coût de la vie », avance la plateforme.





Une tendance qui pourrait se poursuivre à la hausse, avec « les grands événements à venir d’ici 2024 en région parisienne [qui] permettront au plus grand nombre de bénéficier de nouvelles opportunités économiques », selon le directeur d’Airbnb pour la région Europe, Emmanuel Marill, dans un communiqué.