En campagne, tous les coups sont permis. Pour inciter les Parisiens à se rendre dans leur mairie d’arrondissement ce dimanche pour participer à la votation inédite, les opérateurs de trottinettes ont décidé de rendre leurs services gratuits pendant toute la journée.

Opposés à la Mairie de Paris, Tier, Lime et Dott accélèrent leur campagne de communication dans la dernière ligne droite avant ce scrutin, à l'occasion duquel les Parisiens doivent s’exprimer pour ou contre les 15.000 trottinettes en libre-service dans la capitale.

Aucune contrepartie demandée

« C’est exactement la même offre que pour les dernières élections législatives, municipales et présidentielle en France, pour tous les électeurs, qu’ils soient POUR ou CONTRE », ont indiqué les trois opérateurs dans un communiqué. Aucune contrepartie ou preuve de participation n’est demandée, il suffit d’entrer un code « JEVOTE » dans les applications pour en bénéficier.

Opérateurs, pressentant un vote négatif, ont élaboré une campagne qui cible en priorité les jeunes, leurs principaux clients. En effet, seulement 33 % des 18-24 ans ont déjà entendu parler de la votation et savent très bien de quoi il s’agit (contre 77 % des 50-64 ans et 90 % des 65 ans et plus), d’après un sondage Harris Interactive, réalisé pour les opérateurs deux semaines avant le vote.

Les opérateurs regrettent le manque de visibilité du vote

Les opérateurs regrettent que le vote ne soit ouvert qu’aux Parisiens et qu’il n’y ait pas de vote en ligne. Ils ont mis en place un site Internet, relayé par des bannières publicitaires sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok) et par plusieurs influenceurs.

Ils ont aussi tracté devant les universités parisiennes, et doivent parader vendredi lors de la traditionnelle traversée de Paris à roller. Ces trottinettes sont devenues un « sujet de crispation », selon la maire Anne Hidalgo. Elles sont accusées de joncher l’asphalte, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, de concurrencer les transports publics ou de ne pas être si écologiques que cela en raison d’un mauvais bilan carbone supposé.

Verdict dimanche soir

Pour rassurer la mairie, les opérateurs ont déjà déployé de nombreuses mesures, immatriculant leurs trottinettes pour mieux collaborer avec les forces de l’ordre, accentuant les contrôles de l’âge des utilisateurs, et renforçant les patrouilles contre les engins mal garés.









L’enjeu est plus large que les rues de Paris : quelques grandes villes bloquent encore l’installation des trottinettes, comme Barcelone, Montréal ou Copenhague, et de nombreuses villes moyennes hésitent à autoriser ce service.