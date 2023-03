Quand on est une personne trans, dont le genre social ne correspond pas au sexe assigné à la naissance, aller dans un service public peut vite se révéler une expérience traumatique. S’entendre appeler « il » quand on est une femme transgenre ou « elle » quand on est un homme - ce qu’on appelle le mégenrage - a de quoi vous plomber le moral, sans parler des remarques transphobes et autres questionnements inutiles que subissent les personnes trans. Pour éviter cela, les associations Vers Paris sans sida et OUTrans en partenariat avec la Ville de Paris ont créé une formation en ligne.

Disponible à l’adresse bienaccueillirlespersonnestrans.fr, cette formation de deux heures vise à « accueillir de manière respectueuse les personnes trans et les accompagner au mieux dans leurs procédures » et « faciliter les démarches administratives de changement de prénom ». Il faut savoir qu’à Paris, en 2022, sur les 997 décisions de changement de prénom enregistrées en mairies d’arrondissements, 122 étaient liées à la transidentité. Cela signifie que près de 10 % des demandes concernent des personnes trans. La formation sera donc obligatoire pour les officiers et officières d’Etat civil.

2.500 personnes formées en deux ans

« Nous faisons de plus en plus de formations pour sensibiliser aux transidentités. C’est nécessaire mais notre seule force militante ne peut répondre aux besoins des 35.000 communes françaises. Le MOOC offre une alternative essentielle », estime Anaïs Perrin-Prevelle, coprésidente d’OUTrans. « Un mauvais accueil dans le service public va éloigner de l’accès à la santé et au service public » complète Elian Passier, de l’association Paris sans sida.





La Ville de Paris n’est pas novice en la matière, les premières formations à destination des agentes et agents ont été dispensées en 2018, à l’occasion des Gay games. Plus de 2.500 personnes ont été formées en 2021 et 2022 via le catalogue de formations de la Ville.