L’Île-de-France tient la tête. Pour cette édition du Téléthon 2022, qui a eu lieu les 2 et 3 décembre, la région francilienne a récolté 13.767.288 euros sur un total national de 90.839.067 euros. Arrivent derrière les régions Auvergne-Rhône-Alpes, avec 11.151.929 euros et Nouvelle-Aquitaine avec 8.589.061 euros.

Après 30 heures de programme, 78.051.091 d’euros ont été promis au total contre 73.622.019 d’euros l’an dernier. 2022 est le meilleur résultat national depuis 2016. « C’est le Téléthon des retrouvailles après deux années de frustration. On connaît la situation économique. Il y a l’inflation mais aussi la Coupe du Monde (de football) et pour autant sur le terrain c’est la fête et les retrouvailles. Tous les ans, les Français nous renouvellent leur confiance car ils voient les victoires de la recherche », avait déclaré dans un communiqué en décembre la présidente de l’organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment.

Cette 36e édition a donc permis de récolter plus de 4 millions de dons de plus par rapport à l’année précédente. La prochaine aura lieu en fin d’année 2023, les 8 et 9 décembre.