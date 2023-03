A quelques jours d’un marathon, les coureurs sont déjà dans les starting-blocks prêts à affronter les 42,195 km du parcours. Reste une ultime marche, aussi symbolique que pratique. Un rite : le retrait du dossard. Au marathon de Paris, cette étape est un événement puisqu’il se déroule dans le cadre de Run Experience.

« Il ne s’agit pas d’une simple zone retrait, c’est un véritable salon du "running" », souligne Charles Mabille, en charge des salons chez ASO, organisateur de la course de dimanche. Propriétaire de manifestations sportives telles que le Tour de France ou le Dakar, l’entreprise ne fait pas les choses à moitié avec plus de 150 exposants répartis sur 26.500 m2 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Certificat médical, équipement et alimentation

En plus de pouvoir obtenir un certificat médical sur place, les coureurs y trouveront tout le nécessaire pour bien s’alimenter, pour la préparation, la course et la récupération. Destinés aux néophytes comme aux coureurs chevronnés, les nombreux stands proposent aussi tous les équipements possibles du coureur : textiles, chaussures, montres connectées, sacs et même des lampes frontales et des combinaisons de natation… « C’est un lieu de rencontre de toutes les pratiques en extérieur, explique Charles Mabille, il s’adresse aussi aux pratiquants de trail et aux triathlètes. »

Le salon propose même des espaces spécifiques pour tester les produits, dont une piste de course de 200 mètres de long. Et parce que rien ne vaut les conseils d’experts pour se préparer à une course, outre les marques présentes sur place, des conférences thématiques (course, récupération, etc.) vont se dérouler tout au long de ces deux jours et demi.

Les conseils d’un spécialiste

20 Minutes a donc profité de l’occasion pour demander à Yohan Durand, champion de France 2021 du semi-marathon et 15e du marathon de Paris la même année, ses conseils pour l’épreuve de dimanche. « Comme les coureurs ont pu le faire pendant leur préparation, le plus important est de se mettre dans sa bulle. » Aussi, le champion préconise de prendre le temps de se préparer la vielle de la course : « Faites votre sac tranquillement. Vérifiez vos chaussures et votre tenue. Regardez le parcours pour connaître les endroits difficiles et les ravitaillements. Tout cela permet de limiter le stress. » Un matériel que les coureurs auront pris soin de tester avant de se lancer dans le marathon : « Il ne faut pas découvrir ses chaussures ou sa tenue le jour de la course, cela évite les mauvaises surprises. »

De la même manière, un coureur doit connaître son schéma alimentaire en amont du départ, savoir comment il va s’alimenter, à quel moment il va manger, s’il préfère du solide ou du liquide, etc.

Travailler la tête autant que les jambes

Une fois sur le bitume, la tête compte autant que les jambes. Première erreur à éviter, surtout pour les débutants, partir trop vite : « Il ne faut pas se laisser emporter par des coureurs plus rapides au départ, prévient Yohan Durand, on attend souvent cela depuis trois ou quatre mois, un départ sur les Champs-Élysées, une ambiance de fou avec des fanfares… il ne faut pas se laisser griser par l’événement. Sinon ça se paie à la fin. »

Au contraire, le spécialiste conseille plutôt de découper la course en « quatre fois dix » et de partir tranquillement : « Les dix premiers kilomètres sont ceux de la découverte, il faut trouver son allure, et peut-être même rester un peu en dessous de ses objectifs. Entre 10 et 20, on se met un peu plus dans la course. Entre le 20e et le 30e kilomètre, on accélère, et après le 30e, on résiste. »









Car c’est à partir de ce fameux trentième kilomètre que les choses se corsent. « C’est le moment où le mental prend le pas sur les jambes », confirme Yohan Durand qui conseille à chacun de trouver les clés psychologiques pour tenir le coup. « Il faut penser à des moments difficiles qu’on a déjà surmonté et retranscrire cela dans la course. Se souvenir de la raison pour laquelle on le fait. Pour beaucoup de coureurs, c’est souvent un défi qui nous a menés là. Pour d’autres, c’est de vouloir devenir un "finisher" ».

Run Experience au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Entrée libre, vendredi (10 heures-20 heures) et samedi (10 heures-19 heures).