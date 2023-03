L’interdiction des véhicules Crit’Air 3 au sein de la zone à faibles émissions (ZFE) francilienne doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Déjà reportée d’un an, son application pourrait être de nouveau repoussée selon les confidences faites par le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, à nos confrères du Parisien le 12 mars dernier.

L’élu juge en effet « intenable » ce délai et le calendrier qui doit mener à l’interdiction des véhicules roulant au diesel, Crit’Air 2, pour l’année 2024, notamment en raison du poids social de la mesure, au point de proposer avant le mois de juillet un vote sur le maintien ou le report aux élus de la collectivité.

La Maire de Paris prête à prendre en charge une partie des investissements

Bien consciente de cette dimension sociale, la Maire de Paris, Anne Hidalgo s’oppose toutefois à un report dans une interview à l’AFP publiée ce jeudi : « Je ne suis pas pour […], pas pour que l’on cède face à un lobbying redoutable. » L’édile confirme pourtant la dimension sociale de cette transition écologique, mais rappelle qu’elle avait proposé, pendant la campagne présidentielle, un « leasing social » qui permettrait aux automobilistes qui doivent changer leur véhicule d’accéder aux véhicules électriques pour 75 euros par mois.

Une mesure d’ailleurs reprise par le candidat Macron. « Où en est-on ? Nulle part. Il faut qu’il prenne ses responsabilités, et arrête de céder en permanence au lobby des énergies fossiles et accompagne nos concitoyens qui ne peuvent pas aujourd’hui acquérir une voiture électrique ou peu polluante », ajoute-t-elle. L’élue propose même de prendre en charge une partie de l’investissement nécessaire « aux contrôles à distance des plaques d’immatriculation ».

« Je ne lâche rien »

Selon elle, le calendrier visant à la fin du diesel en 2024 et des véhicules thermiques en 2030 dans la capitale est « tenable » : « Le parc automobile parisien a baissé significativement, j’ai mis en place des aides, et je ne lâche rien. »

Anne Hidalgo en a profité pour confirmer la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL) dans l’hypercentre de Paris au début de l’année 2024. Cette ZTL doit réduire drastiquement la place de la voiture dans les quatre premiers arrondissements, plus les parties des Ve, VIe et VIIe situées entre le boulevard Saint-Germain et la Seine avait été reporté le temps d’une étude d’impact et d’une enquête publique : « On tient les délais. »