Une Spartan race cette année le Marathon de Paris ? Il y a quelques jours encore, la tenue de cette course mythique, qui promet un passage par les plus beaux monuments de la capitale n’était pas avérée. En cause : les manifestations contre les réformes des retraites, autorisées la journée et spontanées le soir, et les monticules de détritus qui jonchaient les trottoirs. A quelques heures du grand départ de l’édition 2023 en haut de la plus belle avenue du monde, 20 Minutes s’est demandé si la grève des éboueurs qui a rempli les rues de la capitale de tonnes de déchets non ramassés ces dernières semaines, n’allait pas la transformer en une gigantesque course d’obstacles.

On a donc chaussé nos baskets de running et parcouru, avec quelques jours d’avance, les 42,125 kilomètres (ou presque) du parcours. Coup de bol ou coïncidence ? Les éboueurs ont suspendu depuis mercredi leur mouvement et absorbent progressivement le retard pris ces trois dernières semaines. Mais 10.000 tonnes de déchets ne s’évacuent pas en un tour de main, surtout quand deux des trois incinérateurs de la capitale connaissent encore des blocages ponctuels. « Si les garages ne font pas l’objet de blocages, l’accès aux sites du Syctom demeure compliqué, avec des blocages partiels ou totaux des incinérateurs empêchant le vidage des camions de manière efficace et ne permettant pas encore de ramasser les déchets restants de manière optimale », soulignait dans un point de situation mercredi la mairie de Paris.