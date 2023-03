La société privée de traitement des déchets Derichebourg a indiqué lundi que le préavis de grève déposé par la CGT il y a une semaine avait été levé, permettant d’éviter une grève dans les Xe et XVIIIe arrondissements de la capitale.

A Paris, la collecte quotidienne des ordures ménagères est assurée pour moitié par la régie de la ville de Paris et pour l’autre par des prestataires privés.

« Nous avons signé un protocole de sortie de conflit » à l’issue de discussions entre la direction et l’organisation syndicale et « il n’y aura pas de grève dans les Xe et XVIIIe arrondissements », a indiqué à l’AFP Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Environnement.

Premier intervenant privé de la capitale

Le dirigeant, qui n’a pas souhaité détailler les termes de l’accord trouvé, a indiqué avoir tenu informée la ville de Paris alors que la grève devait commencer ce lundi pour une durée indéterminée.

Il s’agissait du « seul préavis que nous avions », a-t-il rappelé. L’organisation syndicale n’était pas joignable dans l’immédiat. Le refus de la réforme des retraites figurait parmi les revendications, derrière la hausse des salaires, l’amélioration des conditions de travail ou encore la réduction du temps de travail à 32 heures.









Derichebourg est le premier intervenant privé, couvrant les Ier, IIIe, IVe, VIIe, Xe et XVIIIe arrondissements. Sépur couvre le XIIIe arrondissement, Urbasser les XIe et XIXe et Pizzorno le XVe.

Dans un communiqué publié lundi soir, la Ville de Paris a fait état de 7.300 tonnes estimées de déchets non ramassés dans les rues de la capitale, contre 8.000 dimanche et 10.500 vendredi.