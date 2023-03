Trois semaines après le début de la grève contre la réforme des retraites et contre l’utilisation de 49.3 par le gouvernement, deux des trois sites parisiens d’incinération de déchets étaient toujours bloqués ce lundi. De plus, 7,3 tonnes d’ordures jonchaient à cette date les rues de la capitale, ont annoncé la Ville et le syndicat métropolitain Syctom.

A la veille de la dixième journée de mobilisation intersyndicale, seul le site de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) fonctionnait normalement. Ceux d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), le plus important, étaient toujours bloqués en fin de journée ce lundi, a-t-on appris auprès du Syctom et de la CGT.

Vers de nouvelles réquisitions ?

« Les salariés d’Issy ont voté vendredi la fin du mouvement et ont repris le travail. Une chaudière a redémarré ce week-end, mais le site a été bloqué toute la journée de lundi par l’interpro », a expliqué à l’AFP Philippe Giraud, membre de la CGT.

A Ivry, plus d’une centaine de personnes bloquaient dans le calme lundi matin l’entrée du site pour démontrer que « la détermination est pleine et entière », a constaté une journaliste de l’AFP.

Vendredi, la préfecture de police de Paris avait ordonné la réquisition du personnel du site, mais les salariés ont repris leur mouvement de grève lundi, a précisé à l’AFP Karim Kerkoudi, membre de la CGT. Une assemblée générale était en cours en soirée pour décider de la suite à donner au mouvement.









Dans un communiqué lundi soir, la Ville de Paris a fait état de 7.300 tonnes estimées de déchets non ramassés dans les rues de la capitale, contre 8.000 dimanche et 10.500 vendredi. La maire PS Anne Hidalgo a de nouveau réuni une cellule de crise lundi pour centraliser les remontées d’information sur le terrain. « La collecte des déchets reste dégradée ce jour dans un contexte social tendu », précise le communiqué. Ce lundi, 162 bennes sont sorties dans tous les arrondissements et la priorité est donnée « au traitement des parcours de la manifestation », a-t-on ajouté.