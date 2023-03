A l’appel de l’intersyndicale et des syndicats lycéens et étudiants, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites aura lieu dans les rues de Paris, mardi.

Après de récentes échéances sur les Grands Boulevards, du côté des Invalides ou encore Place d’Italie, la mobilisation partira cette fois à 14 heures de la Place de la République pour se rendre à la Place de la Nation, selon un communiqué de la Préfecture de Police de Paris.





#Manif28Mars | 📄 Dispositif de circulation mis en place à l’occasion de la manifestation déclarée mardi 28 mars 2023 pour protester contre la réforme du système des retraites.



Le parcours principal de la manifestation (qui inclut la CGT, FO, Jeunes Solidaires et la CFTC) passera par le Boulevard Voltaire tandis que le parcours de délestage (UNSA, FSU, CFE-CGC et la CFDT), qui se lancera un peu plus tard, vers 14h30, et se dirigera vers la place de la Bastille.

Entre 70.000 et 100.000 manifestants attendus selon les autorités

Entre 70.000 et 100.000 personnes sont attendues à Paris selon les sources officielles. Selon le ministère de l’Intérieur, 119.000 personnes ont été comptabilisées lors de la dernière mobilisation du jeudi 23 mars, contre 800.000 selon la CGT.

Un dispositif de circulation va être mis en place, au fur et à mesure de la progression du cortège, « entre les boulevards Voltaire, du Temple, des Filles-du-Calvaire, Beaumarchais, Diderot, la rue de Lyon, l’avenue Daumesnil, ainsi qu’autour des places de la République, de la Bastille et de la Nation ».









Il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’événement. La Préfecture de Police conseille aussi aux commerçants de fermer et de protéger leurs commerces.