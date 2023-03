L’école à nouveau victime de la cancel culture ? À Pont-Sainte-Maxence, dans l’Oise, l’institution catholique Saint-Joseph-du-Moncel se trouve embarquée dans la polémique après l’annulation d’une semaine « de l’égalité », qui devait être organisée du 6 au 10 mars dans cette école qui reçoit des élèves de la maternelle à l’enseignement supérieur.

Selon Le Parisien, qui a fait état de cet événement, la semaine d’éducation civique comportait des ateliers sur des thématiques comme l’équité salariale, les violences conjugales, le harcèlement de rue mais aussi sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle : « des thématiques LGBTQIA + ». Ce sont ces dernières qui auraient alerté certains parents d’élèves, notamment le réseau Parents vigilants, affilié au parti Reconquête d’Éric Zemmour.

Un collectif proche du parti d’Éric Zemmour

Sur son tract, le collectif se dit opposé aux « manuels scolaires inspirés par l’extrême-gauche » et aux « interventions d’associations pro-immigration et LGBT, wokisme, etc. » Après avoir « alerté » la direction de l’établissement à ce sujet et s’être mobilisé sur les réseaux sociaux, le réseau a obtenu l’annulation de l’événement.









Le chef de l’établissement, Pascal Leroy, se défend pourtant d’avoir cédé à la pression du collectif d’extrême-droite et d’avoir annulé la semaine, évoquant plutôt un « report » : « Nous travaillons sur ces sujets pour apporter des outils concrets aux établissements. Ce sont des questions lourdes de sens pour nous et avec cette initiative maladroite, l’enseignant n’a sans doute pas mesuré tous les enjeux. Nous cherchons toujours à être bienveillants et accueillants et toute question doit être entendue. »