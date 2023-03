L’homme suspecté d’avoir tué son épouse lundi dans le 12e arrondissement de Paris a été écroué. Il a été également mis en examen du chef d’assassinat et placé en détention provisoire, selon une source judiciaire de l’AFP.

Selon nos informations, l’homme est soupçonné de lui avoir porté deux coups de couteau à la gorge dans le hall de leur immeuble, rue de Prague à Paris. Il avait été interpellé dans une église, dans le 11e arrondissement.

Enseignante en littérature

« La victime est décédée des suites de ses blessures malgré l’intervention des sapeurs-pompiers », avait précisé lundi le parquet de Paris. « Des ouvriers présents dans l’immeuble, où les faits ont eu lieu, ont poursuivi un homme susceptible d’être l’auteur des faits », avait ajouté le parquet. Ce couple était séparé depuis quelques années, selon une source proche du dossier.

La femme, née en 1975, était normalienne, agrégée et enseignante en littérature comparée à l’Université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). Sur sa page LinkedIn, elle se présentait comme « travaillant sur les mythes et leur réécriture ainsi que sur l’écriture féminine de langues anglaise et française ». D’après un tweet de sa collègue Mathilde Larrère, elle était « sentinelle égalité à la fac », « adorable et très aimée », ce qu’ont confirmé plusieurs personnes la connaissant sur le réseau social.





Cecile Hussherr

Tuée par son mari pic.twitter.com/73Ju01S1G5 — Mathilde Larrere (@LarrereMathilde) March 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Un entrepreneur spécialisé dans l’intelligence artificielle

Sur sa page Facebook, elle postait de nombreux contenus à dimension politique. L’une de ses dernières publications accessible publiquement remontait à 2020 et évoquait les violences conjugales pendant le confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Contactée par l’AFP mercredi, l’Université Gustave Eiffel a indiqué qu’elle n’avait pas prévu de communiquer. Egalement normalien, l’homme écroué est un entrepreneur spécialisé dans l’intelligence artificielle, auteur de plusieurs livres dans les années 2000 consacrés à Internet et aux internautes.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à l’année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l’Intérieur. En 2022, l’association féministe #NousToutes a décompté 147 féminicides.