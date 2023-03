Les travaux dans Paris, ça n’est jamais fini. Après deux premiers actes lancés en 2021 et 2022, la Ville de Paris démarre les concertations pour la troisième vague du programme « Embellir votre quartier ».

Cette démarche consiste à « retoucher » toute la capitale, quartier après quartier, avec la participation des citoyens et des mairies d’arrondissement. La promesse d’une tranquillité assurée pendant quelques années continue de faire son chemin.

Neuf nouveaux quartiers

Après une première saison « exceptionnelle » qui concernait 17 quartiers, dont une bonne partie concentrée sur le centre de la ville, et une deuxième saison qui devait trouver un rythme de croisière dans neuf quartiers des arrondissements plus périphériques, la Mairie a présenté les bénéficiaires de cette nouvelle édition : Secteur Nord Opéra (Paris centre), Anvers-Montholon-Pigalle-Martyrs (9e - 18 e), Croulebarbe (13e), Didot-Porte de Vanves-Pernety (14e), Vaugirard (15e), Muette (16e), Porte de Montmartre (18e), Flandres-Aubervilliers (19e) et Amandiers-Belleville (20e).

Le lancement de ces campagnes, qui s’étire du 20 mars au mois de mai, sauf pour le 14e arrondissement qui attendra le mois de décembre (voir tableau), débute par un diagnostic effectué sur ces territoires qui donnera lieu à des présentations en réunions publiques. Deux mois plus tard, des concertations publiques via la plateforme décider.paris.fr de la Mairie et des marches exploratoires dans ces différents quartiers suivront.





Les dates de la nouvelle campagne « Embellir votre quartier » ont été révélées - Mairie de Paris





Après quelques mois d’étude des idées et suggestions reçues, la Mairie présentera, pour chacun des quartiers, un schéma directeur, avant de lancer les études techniques qui aboutiront, enfin, à environ dix-huit mois de travaux. Pour simplifier, Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi des chantiers et de la coordination des travaux sur l’espace public, promet la fin de ces travaux avant la fin de la mandature, soit 2026, à l’exception de certains projets d’ampleur : « Ceux dont les investissements sont supérieurs à un million d’euros. »

Les travaux déjà engagés terminés pour les Jeux olympiques

Nul doute que le budget investi sera encore important au regard des enveloppes précédentes de 95 millions (2021) et 55 millions d’euros investis (2022). Après plus de 2.300 contributions recensées pour la deuxième édition et 11.646 votes, Jacques Baudrier espère encore soulever l’enthousiasme des Parisiens pour cette nouvelle campagne et souligne la bonne coopération avec les mairies d’arrondissement sur les projets déjà engagés. « Tous ceux que nous rencontrons nous demandent les mêmes choses : végétaliser encore davantage et apaiser la ville en diminuant la place des automobiles. »









L’élu en a profité pour faire un point sur la seconde phase du programme, dont les concertations se terminent en ce mois de mars : « Tous les travaux engagés devraient être terminés avant les Jeux olympiques de Paris 2024. » Jacques Baudrier relève toutefois un point d’amélioration en relevant un manque de panneaux explicatifs, chargés d’expliquer la raison des travaux sur les chantiers concernés.