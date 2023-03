Des furets contre les rats, qui gagnera le combat ? Ce mois de mars, la ville d’Evry-Courcouronnes lance une opération de dératisation au cœur du quartier du centre-ville, où les rongeurs sont visibles de jour comme de nuit.

Afin de limiter l’utilisation de produits chimiques, la ville a fait appel aux services de la société Rattila dont les méthodes écologiques ont recours aux furets pour diminuer la prolifération des rats. « Peu connue, cette ancienne technique est pourtant très efficace », a indiqué la mairie de la ville dans un communiqué. « Son utilisation à l’échelle de tout un quartier est une première en France ».

Voisins gênants

Depuis plusieurs semaines, les habitants de la ville d’Evry-Courcouronnes constatent la présence d’un nombre important de rats dans le quartier du centre-ville. Les rongeurs n’hésitent plus à émerger en surface, sous le regard des passants. « En plus de l’image négative que peut créer cette présence, les rats sont susceptibles de transmettre des maladies et de fragiliser les canalisations, » d’après la mairie de la ville. La commune a décidé de compléter ses mesures régulières de dératisation dans les bâtiments, en procédant à des opérations dans l’espace public.





DÉRATISATION - Une grande campagne de dératisation est mise en place à partir du 3 septembre à #Évry .

Plus de 250 sites de notre commune sont concernés.

DÉRATISATION - Une grande campagne de dératisation est mise en place à partir du 3 septembre à #Évry .

Plus de 250 sites de notre commune sont concernés.

Cette intervention de #dératisation, #désinsectisation devrait se poursuivre jusqu'au mardi 18 septembre 2018. pic.twitter.com/7giqfCmrg8 — Ville d'Évry-Courcouronnes (@VilledEvryCourc) August 30, 2018





Technique de furetage

Depuis le 6 mars et jusqu’en avril, la société Rattila, intervient, après une étude de terrain, sur l’ensemble du quartier du centre-ville. Elle utilise la technique de furetage qui consiste à « déposer un furet dans les galeries creusées par les rats pour faire fuir ces derniers », a précisé la mairie d’Evry-Courcouronnes. L’augmentation de nombre des rats est due aux dépôts de déchets alimentaires au sol, au mauvais entretien des locaux poubelles, ouverts sur l’extérieur et à la vétusté des réseaux d’assainissement. La mairie de la ville a demandé à la société Rattila d’effectuer, en marge de ses opérations techniques, des actions de sensibilisation des larges publics. Le respect de quelques gestes simples comme ne pas nourrir les animaux dans l’espace public, déposer les déchets dans des bacs fermés, inciter les bailleurs à effectuer les travaux nécessaires dans les locaux poubelles, peuvent aider à diminuer durablement la population de rongeurs dans le quartier.