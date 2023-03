Les rassemblements place de la Concorde, ainsi que sur les Champs-Elysées, ont été interdits samedi par la préfecture de police de Paris. La veille et l’avant-veille, à Paris, des milliers de personnes s’y étaient retrouvées dans la soirée, à quelques centaines de mètres de l’Assemblée nationale et de l’Elysée, non sans heurts.

L’opposition à la réforme a pris un tournant plus radical jeudi, avec 10.000 personnes rassemblées sur la place et 258 personnes interpellées. Vendredi, 4.000 personnes étaient présentes et 61 interpellées, selon la préfecture de police de Paris.

L'un des lieux d'exécution pendant la Révolution

« En raison de risques sérieux de troubles à l’ordre et à la sécurité publics (…) tout rassemblement sur la voie publique place de la Concorde et à ses abords ainsi que dans le secteur de l’avenue des Champs-Élysées est interdit », a déclaré à l’AFP la préfecture. « Les personnes qui tenteraient de s’y regrouper seront systématiquement évincées par les forces de l’ordre » et pourront être verbalisées, a-t-on ajouté de même source.

Samedi matin, une cinquantaine de militants ont protesté contre les interpellations, devant le commissariat du 1er arrondissement de la capitale.

La place de la Concorde, la plus grande de Paris, est située au pied de l'avenue des Champs-Elysées et contient en son centre l'Obélisque de Louxor. Elle est connue en particulier pour avoir été un des lieux d'exécution pendant la Révolution française.