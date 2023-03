Interpellés par des associations de protection des animaux, les adjoints de la maire Anne Hidalgo en charge de la condition animale, Christophe Najdovski, et du tourisme, Frédéric Hocquard, demandent au cabaret « de ne plus utiliser d’animaux sauvages » dans ses spectacles, dans une lettre datée de vendredi.

Au Conseil de Paris jeudi, l’élue du groupe écologiste Douchka Markovic a demandé à la direction du Moulin Rouge de « déprogrammer ce spectacle », dans lequel une danseuse plonge dans un bassin transparent et manipule de grands pythons, qui tentent de maintenir leurs têtes hors de l’eau. « Les deux espèces utilisées dans cette partie du spectacle, un python molure et un python réticulé provenant d’Asie du sud-est, sont des espèces protégées et inscrites sur les listes du commerce international des espèces sauvages », ont écrit dans une lettre les deux adjoints.





La place des animaux n'est pas sur scène.



Les animaux ne sont pas des jouets, ils sont des besoins.



Finissons-en avec les spectacles avec animaux. pic.twitter.com/ve0vWPdmyf — PAZ (@ParisZoopolis) December 29, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Ces deux serpents sont terrestres et « même s’ils sont de bons nageurs, cette mise en scène ne prend pas en compte le comportement naturel de ces espèces qui restent des animaux sauvages, mêmes captifs », ont-ils ajouté. Fin décembre, le cabaret avait réfuté l’accusation de maltraitance animale. Selon le cabaret, ces reptiles sont « une espèce de python nageur qui est autant fait pour vivre dans un milieu aquatique que dans un milieu terrestre ».

La Mairie de Paris, qui a adopté en juillet 2021 une « charte du bien-être animal », a interdit les animaux sauvages dans les spectacles produits dans les lieux lui appartenant, ce qui n’est pas le cas du Moulin Rouge, lieu privé. Cependant, en mai 2022, la mairie a révélé la présence d’un marabout, un oiseau sauvage, dans une pièce de théâtre produite dans un établissement lui appartenant. Selon elle, le théâtre s’était engagé à ne plus contrevenir à la charte à l’avenir.