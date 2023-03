Mardi le 14 mars, sous le vent frais du printemps, la foule s’est rassemblée Square Michel Caldaguès à Paris, près d’un caisson de 2,50 m sur 3 m, une réplique à 99 % authentique de la cellule carcérale d’Alexeï Navalny, opposant russe, emprisonné pour une affaire fabriquée.

Son frère Oleg, qui a passé 3 ans et demi en prison pour l’activité politique d’Alexeï, a reproduit la cellule de son frère Alexeï pour montrer à la communauté internationale, des conditions inhumaines dans lesquelles sont placés des prisonniers politiques qui se prononcent contre la politique de Vladimir Poutine. Alexeï Navalny a passé 91 jours dans le SHIZO (cellule de punition russe) en 2022. C’est la forme de punition la plus sévère qui existe dans le système carcéral de la Russie.









Ivan Jdanov, directeur de la Fondation Anticorruption, a pris la parole, avec des notes d’humours que « seulement le peuple Russe peut saisir ». « Pourquoi on a décidé de construire cette réplique de la cellule ? Parce qu’on s’est rendu compte que quand tu parles de la prison russe à l’Occident, il y a peu de personnes qui comprennent réellement ce que cela signifie, car la prison russe implique déjà les conditions de tortures », a-t-il déclaré. Selon Ivan Jdanov, il est important de montrer cette installation au monde et de raconter l’histoire d’Alexeï Navalny, en temps de la guerre, « quand il y a tellement de choses terribles qui arrivent », car toutes ces choses-là sont liées : le régime politique russe, la liberté d’Alexeï Navalny et la guerre continue avec la Russie.









« Liberté à Alexei Navalny! Liberté à tous les prisonniers politiques ! Non à la guerre ! » @ioannZH, directeur du @ACF_int de @navalny a inauguré aujourd'hui à Paris l'installation ШИЗО - Shizo, une copie grandeur nature d'une cellule d'isolement dans les prisons russes. pic.twitter.com/kHHkMjwsp5 — Russie-Libertés (@Rus_Lib) March 14, 2023





Alexeï Navalny est devenu un symbole de la Russie libre ainsi que de prisonniers politiques, injustement condamnés par le Kremlin. La plupart de ces derniers ne sont pas connus à l’international, mais tous ces gens ont payé le prix fort pour leurs convictions politiques. « Le procès de notre collègue, Lilia Chanisheva, politicienne, continue. Il existe un grand nombre de prisonniers politiques qui ne sont pas mentionnés dans les médias, Alexeï est le plus connu d’entre eux », a expliqué Ivan Jdanov. Quand on dit « la liberté à Alexeï Navalny, on dit la liberté à tous les prisonniers politiques » a-t-il ajouté.









La réplique qui est arrivée à Paris, après avoir été exposée un mois à Berlin, a pour but de montrer aux habitants de la capitale, qu’en Russie, il y a des politiciens et politiciennes qui se prononcent contre la guerre, qui sont emprisonnés dans des conditions catastrophiques et qui se battent avec fierté contre Poutine. « La liberté pour Alexeï Navalny, la liberté pour tous les prisonniers politiques et non à la guerre ! », prionce Ivan, en sortant une petite clé de sa poche. D’après lui, d’habitude, l’ouverture des installations devient un moment festif, mais ce jour-là, cela représente surtout l’espoir de changement du pouvoir en Russie et la victoire contre Poutine.









Dans la cellule d’Alexeï Navalny, il n’y a presque pas de ventilation. Le lit superposé est fixé au mur pendant la journée et se transforme en table, lavabo rouillé, toilettes à la turque. Des extraits du règlement diffusés à intervalles réguliers par haut-parleur. Le prisonnier ne peut obtenir de l’eau que trois fois par jour, un seul verre avec une cuillère et un bol, pour chaque repas (le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner). Les visites et les colis de l’extérieur sont interdits, des condamnés n’ont droit à un stylo et du papier que pour 35 minutes par jour, et qu’à un seul livre pour toute la période de détention. SHIZO est un endroit où se produisent la plupart des tortures et des meurtres.









On continue à y détenir Navalny sous les excuses les plus absurdes et farfelues : un bouton défait sur son uniforme ou pour ne pas avoir mis immédiatement ses mains derrière son dos en marchant. Cependant, la vraie raison en est connue : Navalny est puni pour défier Poutine et révéler ses crimes. Pendant le procès qui l’a condamné à neuf ans et demi de prison début mars, l’opposant le plus connu au président russe a prononcé un discours antiguerre contre l’invasion de l’Ukraine.









WE JUST WON AN OSCAR

Dad, this is for you❤️ pic.twitter.com/PGnVHs1eTB — Dasha (@Dasha_Navalnaya) March 13, 2023

L’Oscar 2023 du meilleur documentaire a été décerné à « Navalny », du Canadien Daniel Roher, un film consacré à l’empoisonnement de l’opposant russe, en 2020, et à son combat contre Vladimir Poutine. « L’Oscar qui a été délivré dimanche au film Navalny, nous permet de parler de plus en plus de Navalny dans l’arène politique internationale. Quelqu’un a fait un commentaire très juste, disant qu’il est plus facile d’obtenir un Oscar que de gagner le procès au tribunal russe », a indiqué Ivan Jdanov.