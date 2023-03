De l’académie de Créteil à celle de Paris ? Le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel (PS), a proposé au ministre de l’Education nationale de changer son département d’académie pour renforcer la mixité sociale à l’école, une idée qui ne fait « pas consensus » à « ce stade », selon le ministère. Pap Ndiaye doit annoncer prochainement des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaire à l’école, un sujet dont il a assuré vouloir faire « une priorité ». La Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, fait actuellement partie de l’académie de Créteil, avec les départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne.

À l’occasion d’une réunion le 10 mars avec Pap Ndiaye, dans le cadre de concertations menées par le ministre de l’Education nationale sur la mixité sociale et scolaire, Stéphane Troussel lui a proposé l' « intégration des services déconcentrés de l’Education nationale de Seine-Saint-Denis dans l’académie de Paris », a-t-il indiqué ce mardi lors d’un point de presse.

Discussions en cours, mais pas de consensus

Pour Stéphane Troussel, sa proposition est « réaliste et correspond à un enjeu ». « Notre sujet, c’est d’abord de construire une organisation administrative qui rende les établissements de Seine-Saint-Denis plus attractifs par les heures d’enseignement, les moyens de vie scolaire, la carte commune des formations, des filières, les classes prépas, le déroulement de carrière des enseignants… ». « L’organisation administrative actuelle est dépassée et accompagne une situation profondément inégalitaire », puisque Paris et la Seine-Saint-Denis font face à « des dynamiques démographiques inversées », avec des effectifs scolaires en recul pour le premier et en forte hausse pour le deuxième, a-t-il estimé.

Interrogé par l’AFP, le ministère de l’Education nationale a indiqué que Pap Ndiaye avait reçu Stéphane Troussel avec pour objectif « de créer un élan d’attractivité ainsi qu’un ensemble de leviers pour assurer rapidement plus de mixité dans les établissements de Seine-Saint-Denis ». « Le ministre (Pap Ndiaye) a mis de nombreuses propositions sur la table », dont la création d’un observatoire de la mixité ou des mesures pour renforcer l’attractivité des collèges de Seine-Saint-Denis, a-t-on poursuivi. « Mais à ce stade les conditions ne sont pas encore réunies pour la signature d’une convention », a-t-on indiqué au ministère. « Les discussions vont se poursuivre, car les objectifs sont les mêmes ».

En revanche, la proposition d’intégrer les services de l’Education nationale de Seine-Saint-Denis à l’académie de Paris « relève d’un processus administratif lourd et lent, qui nécessite un consensus qui n’existe pas à ce stade, et qui ne peut être un préalable à des mesures conséquentes et opérationnelles rapidement », a-t-on ajouté au ministère.