« Bienvenue sur votre espace dédié aux opérations de dédommagement. Le site faisant actuellement face à une forte affluence, nous régulons le trafic. Nous vous invitons à revenir ultérieurement. » Tel est le message qu’ont trouvé nombre d’abonnés et abonnées Navigo souhaitant se faire indemniser sur le site dédié d’Ile-de-France Mobilités, mardi 14 mars, comme l’a constaté 20 Minutes, confirmant une information du journal Le Parisien.





Le message qui apparaît lorsqu'on essaie de se connecter au site. - A.L.





« Vous avez été près d’un million de personnes à vous connecter ce matin, ce qui entraîne un peu d’attente… » a expliqué Ile-de-France Mobilités dans un tweet, invitant les usagers à décaler leur demande. Le site est ouvert jusqu’au 14 avril.

Île-de-France Mobilités dédommage les détenteurs de pass Navigo et Imagine R pour les problèmes de retard et de qualité de service sur le réseau de RER, de bus et de métro géré par la RATP. Sont visés la ponctualité des trains et RER lorsqu’elle a été inférieure à 80 % au moins trois mois pendant l’année passée, les « grèves longues » ou les « incidents exceptionnels ». Au total, les indemnités peuvent aller jusqu’à 112,80 euros.