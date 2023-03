Tous les parcs et espaces verts de Paris ont été fermés ce vendredi, en raison des vents forts prévus dans la capitale. Anticipant des rafales comprises entre « 60 à 80 km/h » et « ponctuellement 85 km/h », accompagnées de « passages pluvieux modérés », la Ville de Paris a décidé de fermer ses « espaces verts, parcs, jardins et cimetières ».

Si Paris ne figure pas parmi les sept départements (Alpes-Maritimes, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var, Haute-Corse et Corse-du-Sud) actuellement placés en vigilance orange « vent violent » par Météo-France, le service de météorologie prévoit une « journée très agitée » sur tout le pays, avec un vent « fort à très fort ».





Sur son site, la Mairie de Paris recommande également d’éviter les promenades en forêt et de faire preuve de prudence en cas de déplacement. Les espaces verts de la capitale doivent rouvrir samedi matin, « après les vérifications d’usage ».