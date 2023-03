Un trafic presque normal ce vendredi. Au quatrième jour d’une grève reconductible contre la réforme des retraites, la circulation dans les transports en commun s’améliore. Le trafic sera normal sur la plupart des lignes de métro parisien. Seul le RER B restera « très perturbé ».

Dans le métro, seule la ligne 13 connaîtra une exploitation limitée avec une fermeture à 20 heures, les autres lignes restant ouvertes aux horaires habituels avec quelques difficultés sur les 5, 8 et 10. Il n’y aura qu’un train sur deux sur le RER B aux heures de pointe et deux sur trois aux heures creuses ; et trois sur quatre toute la journée sur le RER A.

Pour samedi, nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle, la RATP prévoit un trafic « quasi équivalent à la journée de vendredi ». Comme les jours précédents, les réseaux de bus et tramways fonctionneront normalement vendredi et samedi.

Appel à la grève le 15 mars

Depuis mardi, premier jour de grève plutôt bien suivi, la situation s’est rapidement améliorée dans les transports parisiens, révélant une mobilisation assez faible chez les agents de la RATP contrairement à la grève de 2019 contre le précédent projet de réforme des retraites.





Dans un communiqué, l’intersyndicale s’est « félicitée » jeudi des « fortes mobilisations depuis le 19 janvier » et a appelé les agents à « poursuivre la pression », les encourageant à manifester samedi et à faire grève le 15 mars dans le cadre d’une « mobilisation inscrite dans la durée ».